Dziewięcioletni działacz społeczny Tony Hudgell odebrał z rąk królowej Kamili Medal Imperium Brytyjskiego. Chłopiec otrzymał ponowne zaproszenie do Pałacu Buckingham po tym, jak korki przeszkodziły mu w pojawieniu się na przyjęciu w królewskiej rezydencji w maju.

Teraz Tony odebrał z rąk królowej Kamili Medal Imperium Brytyjskiego. Chłopiec jest najmłodszą osobą, jaka kiedykolwiek otrzymała to wyróżnienie. Oprócz niego w przyjęciu w Pałacu Buckingham brała udział 11-letnia Lyla O'Donovan, która nie mogła pojawić się w Londynie w maju ze względu na chorobę.

Dziewięciolatek z Medalem Imperium Brytyjskiego

Portal BBC w maju wyjaśniał, że Tony Hudgell dowiedział się o ponownym zaproszeniu do siedziby Karola III, gdy miał iść spać. Matka chłopca, Paula Hudgell powiedziała, że na jego twarzy pojawił się "wielki uśmiech". - Dziś wieczorem pójdzie spać ze świadomością, że im go tam brakowało - stwierdziła Hudgell, cytowana przez brytyjskiego publicznego nadawcę. Jak wówczas wyjaśniła, rodzina utknęła w korku w drodze do Pałacu Buckingham po tym, jak ciężarówka stanęła w płomieniach na autostradzie M20.