Osoby LGBT+ w pracy. Apel do rządzących i pracodawców

Autorzy badania zwracają uwagę, że wśród pracowników LGBT+ najbardziej dyskryminowani są młodzi ludzie, bowiem aż 65 proc. respondentów w wieku od 18 do 24 lat przynajmniej raz doświadczyło nękania lub dyskryminacji w ciągu ostatnich pięciu lat. Cytowany przez "The Independent" sekretarz generalny TUC Paul Nowak stwierdził, że "raport rzuca światło na skalę dyskryminacji, z jaką spotykają się pracownicy LGBT+ w swoich miejscach pracy". - Osoby LGBT+ powinny być w pracy bezpieczne i czuć wsparcie, a zamiast tego doświadczają szokująco wysokiego poziomu zastraszania i nękania, w tym napaści - dodał. - Kultura w miejscu pracy ewidentnie musi się zmienić. Nikt nie powinien myśleć, że ma prawo wygłaszać dyskryminujące komentarze lub zadawać koledze LGBT+ nieodpowiednie pytania, nie mówiąc już o dokonywaniu poważnych aktów napaści - podsumował Nowak. Raport zawiera również rekomendacje działań, które powinny zostać podjęte, by poprawić sytuację osób LGBT+. TUC zwraca się do władz Wielkiej Brytanii, by zaostrzyły przepisy dotyczące nękania w pracy. Ponadto nawołuje do poprawy sytuacji na rynku pracy, która - zdaniem autorów badania - jest obecnie niestabilna, co nieproporcjonalnie mocno uderza w osoby LGBT+. Organizacja nawołuje również do pracodawców o wprowadzanie do swoich zakładów i biur polityki "zera tolerancji" dla dyskryminacji i mobbingu. ZOBACZ TEŻ: Papież przeprasza "tych, którzy poczuli się urażeni" obraźliwym zwrotem w stosunku do osób LGBT