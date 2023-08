Zabijała noworodki na nocnych dyżurach, pisała o sobie "jestem zła". Sąd podjął decyzję

33-letnia Lucy Letby została w piątek uznana za winną zamordowania pięciu chłopców i dwóch dziewczynek oraz próbę zabicia kilkorga innych dzieci. Kobieta została oczyszczona z zarzutu usiłowania zabójstwa dwójki innych noworodków. Co do sześciu domniemanych napaści przysięgi nie byli w stanie dojść do porozumienia.