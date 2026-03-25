Świat

Pacjent wyszedł na papierosa i udaremnił zamach w szpitalu

Nathan Newby
Interwencja brytyjskiej policji (Wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło: Reuters Archive
Poprosił mnie, żebym wstał i go przytulił - opowiadał Nathan Newby, Brytyjczyk, który udaremnił zamach w szpitalu w Leeds dzięki rozmowie z uzbrojonym w bombę pracownikiem placówki. Okrzyknięty bohaterem mężczyzna dziś został odznaczony przez króla Karola III.

O Nathanie Newby w środę piszą najważniejsze media na Wyspach. "Bohaterski pacjent", "Mężczyzna, który zapobiegł wysadzeniu szpitala w powietrze", "Bohater" - czytamy w nagłówkach kolejnych portali informacyjnych. Właśnie dziś Brytyjczyk został odznaczony przez króla Karola III Medalem Jerzego, jednym z najważniejszych brytyjskich odznaczeń cywilnych, "za interwencję w związku z potencjalnym atakiem terrorystycznym".

Co się wydarzyło w szpitalu w Leeds

Na początku 2023 roku Newby przebywał w szpitalu w Leeds w związku z planowanym zabiegiem. Wczesnym rankiem 20 stycznia, wyszedłszy na papierosa, spotkał mężczyznę, który, jak mu się wydawało, "zachowywał się nieswojo". Gdy Newby odkrył, że jego rozmówca jest uzbrojony w bombę, "pomimo zagrożenia dla własnego życia przez dwie godziny prowadził z nim rozmowę, próbując przekonać go, by zrezygnował ze swojego planu i oddał się w ręce policji" - informował potem szpital.

W środę brytyjskie media przytaczają wypowiedzi Newby'ego z pierwszego wywiadu, jakiego udzielił po udaremnieniu zamachu. Według jego relacji niedoszły zamachowiec w trakcie rozmowy "poprosił go, żeby wstał i go przytulił". - Więc mówię: "Jasne, przytul się, stary". Potem powiedział: "Chcę, żebyś zadzwonił na policję, zanim zmienię zdanie".

Newby chciał zawiadomić służby, ale bateria w jego telefonie się wyczerpała. Spytał więc swojego rozmówcę, czy może skorzystać z jego telefonu. Pozwolił.

Ocalił "wiele istnień ludzkich"

Po przybyciu na miejsce policja zatrzymała uzbrojonego mężczyznę, który został zidentyfikowany jako Mohammad Farooq. Jak się okazało, pracował on w szpitalu jako asystent pielęgniarstwa. Śledczy ustalili, że bomba, którą miał Farooq, była "dwukrotnie większa" od ładunku wybuchowego, który został użyty w ataku podczas maratonu w Bostonie w 2013 roku. Zginęły wówczas trzy osoby, a setki zostały ranne. W marcu 2025 roku 30-letni Farooq usłyszał wyrok 37 lat więzienia za przygotowywanie ataków terrorystycznych.

Nathan Newby
Źródło: Bruce Rollinson/PA Images/Forum

W uzasadnieniu przyznania Nathanowi Newby Medalu Jerzego podano, iż jego działania "prawdopodobnie zapobiegły możliwej katastrofie w szpitalu i ocaliły wiele istnień ludzkich".

Ambulanse żydowskiej organizacji podpalone. Policja szuka trzech osób

Pożar w magazynie firmy zbrojeniowej. Wśród zatrzymanych obywatel USA

Redagowała Anna Zaleska

Źródło: BBC, Guardian, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bruce Rollinson/PA Images/Forum

Wielka BrytaniaSzpitalKról Karol III
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica