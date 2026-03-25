Pacjent wyszedł na papierosa i udaremnił zamach w szpitalu

Interwencja brytyjskiej policji (Wideo archiwalne, ilustracyjne)

O Nathanie Newby w środę piszą najważniejsze media na Wyspach. "Bohaterski pacjent", "Mężczyzna, który zapobiegł wysadzeniu szpitala w powietrze", "Bohater" - czytamy w nagłówkach kolejnych portali informacyjnych. Właśnie dziś Brytyjczyk został odznaczony przez króla Karola III Medalem Jerzego, jednym z najważniejszych brytyjskich odznaczeń cywilnych, "za interwencję w związku z potencjalnym atakiem terrorystycznym".

Co się wydarzyło w szpitalu w Leeds

Na początku 2023 roku Newby przebywał w szpitalu w Leeds w związku z planowanym zabiegiem. Wczesnym rankiem 20 stycznia, wyszedłszy na papierosa, spotkał mężczyznę, który, jak mu się wydawało, "zachowywał się nieswojo". Gdy Newby odkrył, że jego rozmówca jest uzbrojony w bombę, "pomimo zagrożenia dla własnego życia przez dwie godziny prowadził z nim rozmowę, próbując przekonać go, by zrezygnował ze swojego planu i oddał się w ręce policji" - informował potem szpital.

W środę brytyjskie media przytaczają wypowiedzi Newby'ego z pierwszego wywiadu, jakiego udzielił po udaremnieniu zamachu. Według jego relacji niedoszły zamachowiec w trakcie rozmowy "poprosił go, żeby wstał i go przytulił". - Więc mówię: "Jasne, przytul się, stary". Potem powiedział: "Chcę, żebyś zadzwonił na policję, zanim zmienię zdanie".

Newby chciał zawiadomić służby, ale bateria w jego telefonie się wyczerpała. Spytał więc swojego rozmówcę, czy może skorzystać z jego telefonu. Pozwolił.

Ocalił "wiele istnień ludzkich"

Po przybyciu na miejsce policja zatrzymała uzbrojonego mężczyznę, który został zidentyfikowany jako Mohammad Farooq. Jak się okazało, pracował on w szpitalu jako asystent pielęgniarstwa. Śledczy ustalili, że bomba, którą miał Farooq, była "dwukrotnie większa" od ładunku wybuchowego, który został użyty w ataku podczas maratonu w Bostonie w 2013 roku. Zginęły wówczas trzy osoby, a setki zostały ranne. W marcu 2025 roku 30-letni Farooq usłyszał wyrok 37 lat więzienia za przygotowywanie ataków terrorystycznych.

Nathan Newby Źródło: Bruce Rollinson/PA Images/Forum

W uzasadnieniu przyznania Nathanowi Newby Medalu Jerzego podano, iż jego działania "prawdopodobnie zapobiegły możliwej katastrofie w szpitalu i ocaliły wiele istnień ludzkich".

Redagowała Anna Zaleska