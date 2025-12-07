Napaść na lotnisku Heathrow. Pięć osób w szpitalu, jedna w rękach policji

Napaść na lotnisku Heathrow w Londynie Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Lotnisko poinformowało, że do zdarzenia doszło na parkingu wielopoziomowym na terenie terminalu nr 3.

- Zostaliśmy wezwani dzisiaj o godzinie 8.14 rano, aby pomóc kolegom ze służb ratunkowych w związku z incydentem w pobliżu terminala 3 na lotnisku Heathrow - poinformował rzecznik londyńskiej straży pożarnej.

Jest jeden zatrzymany, trwa dochodzenie

Początkowo okoliczności i charakter zdarzenia były niejasne. Niedługo później policja metropolitalna podała, że została wezwana na miejsce o godz. 8.11 rano po otrzymaniu doniesień o napaści na kilka osób.

"Grupa mężczyzn spryskała kilka osób substancją, która prawdopodobnie była gazem pieprzowym, a następnie oddaliła się z miejsca zdarzenia" - przekazano w komunikacie policji. Jak dodano, na miejsce przybyli uzbrojeni funkcjonariusze, którzy "zatrzymali jednego mężczyznę pod zarzutem napaści". "Mężczyzna pozostaje w areszcie. Trwa dochodzenie w celu ustalenia tożsamości kolejnych podejrzanych" - dodano.

Komendant policji metropolitalnej Peter Stevens poinformował, że incydent dotyczył grupy osób, które się znały. - Sprzeczka eskalowała, w wyniku czego kilka osób zostało rannych - przekazał. Dodał, że funkcjonariusze "zareagowali szybko".

Służby ratunkowe udzieliły pomocy medycznej 21 osobom, pięć trafiło do szpitala. Jak przekazano, pogotowie ratunkowe opuściło miejsce zdarzenia o godzinie 10:58.

Władze lotniska Heathrow poinformowały, że incydent "został już opanowany" przez policję.

Lotnisko Heathrow Źródło: Ceri Breeze / Shutterstock

Komendant zapowiedział, że na lotnisku Heathrow będzie zwiększona obecność policji, aby kontynuować dochodzenie i zapewnić bezpieczeństwo.

Londyńska policja zaznaczyła, że był to odosobniony incydent i nie jest traktowany ani jako akt terrorystyczny, ani jako zdarzenie związane z protestami.

Wznowiono ruch, loty "prawdopodobnie bez opóźnień"

Koło południa zarząd dróg krajowych poinformował, że wszystkie blokady dróg związane ze zdarzeniem na lotnisku Heathrow zostały zniesione. Lotnisko przekazało z kolei, że wielopoziomowy parking, na którym doszło do incydentu został ponownie otwarty, a loty z terminalu 3 "prawdopodobnie będą odbywać się normalnie, bez żadnych opóźnień".

W niedzielę rano na krótko wstrzymano ruch pociągów Heathrow Express i niektórych odcinków linii metra Elizabeth Line. Ruch został wznowiony, ale kursy odbywają się z opóźnieniami.

Źródło: Google Maps

OGLĄDAJ: TVN24 HD