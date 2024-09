Dianie Johnson, brytyjskiej ministrze do spraw policji i przestępczości, skradziono torebkę w czasie konferencji - podają media. Polityczka mówiła o wzroście liczby kradzieży w Zjednoczonym Królestwie.

Do kradzieży doszło we wtorek, gdy Diana Johnson uczestniczyła w konferencji Police Superintendents' Association, stowarzyszenia zrzeszającego policjantów wyższego stopnia, w hotelu Chesford Grange w pobliżu miasta Kenilworth w środkowej Anglii - przekazały media. Policja hrabstwa Warwickshire poinformowała, że w związku z incydentem 56-letni mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem włamania, a następnie zwolniony za kaucją. Dochodzenie jest w toku.

Nadzorującej policję ministrze skradziono torebkę

Ministra do spraw policji i przestępczości podczas wtorkowego przemówienia ogłosiła plany przeszkolenia większej liczby policjantów w zakresie zwalczania zachowań antyspołecznych. - Zbyt wiele centrów miast i głównych ulic w całym kraju zostało ogarniętych epidemią zachowań antyspołecznych i kradzieży, w tym kradzieży sklepowych, które niszczą nasze społeczności - mówiła Johnson.

Lucy North/PA Images via Getty Images

Diana Johnson Lucy North/PA Images via Getty Images

Zwiększona liczba kradzieży przyczyniła się też do spadku zaufania do policji. Sondaż przeprowadzony przez pracownię YouGov na początku tego roku wykazał, że ponad połowa brytyjskiego społeczeństwa nie ufa policji w zakresie wykrywania przestępstw. Ponad jedna trzecia respondentów stwierdziła, że ​​nie ma też zaufania do policji w zakresie utrzymywania porządku publicznego.