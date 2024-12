Brytyjski sąd skazał we wtorek 45-letniego Albańczyka na 33 lata więzienia, jego dwóch rodaków w wieku 33 i 40 lat na odpowiednio 21 i 17 lat, 39-letniego Bułgara na 27 lat oraz 33-letniego Włocha na 18 lat pozbawienia wolności. - Wyroki wydane na tych mężczyzn to kulminacja drobiazgowego śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) i Met Police - powiedział John Coles z zespołu ds. operacji specjalistycznych NCA.

Przemytnicy "desperacko" szukali narkotyków

Również we wtorek NCA poinformowała o szczegółach sprawy. Członkowie gangu, który przemycił 2,7 tony kokainy na 41 paletach z bananami, zostali zatrzymani po tym, jak brytyjskie służby znalazły kokainę na statku towarowym płynącym z Kolumbii do brytyjskiego Portsmouth. Narkotyki były ukryte w "legalnym ładunku" bananów - podkreśliła Narodowa Agencja ds. Przestępczości.

Funkcjonariusz NCA w budynku, do którego trafił transport bananów

Funkcjonariusz NCA w budynku, do którego trafił transport bananów NCA

Funkcjonariusze skonfiskowali kokainę i śledzili transport. W ten sposób dotarli do londyńskiej dzielnicy Tottenham. Podczas nalotu na magazyn na terenie przemysłowym, służby odkryły porozrzucane puste pudełka po bananach, co miało być "rezultatem desperackich prób znalezienia narkotyków i przeniesienia ich" przez przemytników - czytamy we wtorkowym komunikacie. W momencie nalotu w budynku przebywało trzech z nich, dwóch pozostałych zostało zatrzymanych niedługo później.