"Przygotowując się do jutrzejszego wywiadu z Borisem Johnsonem, przez pomyłkę wysłałam mu nasze notatki informacyjne z wiadomości przeznaczonej dla mojego zespołu" - napisała Laura Kuenssberg w serwisie X w środę. Dziennikarka, w przeszłości pracująca w redakcji politycznej BBC, a obecnie prowadząca flagowy poranny program informacyjny stacji dodała, że w takiej sytuacji wywiad nie może się odbyć.

BBC odwołuje wywiad z byłym premierem

"To bardzo frustrujące, i - nie ma co udawać - również żenujące i rozczarowujące. Miałam wiele ważnych pytań do zadania" - stwierdziła Kuenssberg. "Ale pomijając rumieniec na twarzy, szczerość jest tu najlepszą strategią" - podkreśliła jedna z najbardziej znanych prezenterek BBC.