Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Przemowy, wykwintne menu i "jeden z największych zaszczytów". Tak wyglądał bankiet na zamku Windsor

Prezydent USA Donald Trump i król Karol III
Przemowy w czasie bankietu na zamku Windsor
Źródło: Reuters
Uroczysty bankiet na zamku Windsor w sali świętego Jerzego to zwieńczenie wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii. Przy stole, oprócz członków brytyjskiej rodziny królewskiej, zasiedli przedstawiciele biznesu i amerykańskiej administracji.

- Dziś, gdy tyrania po raz kolejny zagraża Europie, my i nasi sojusznicy jednoczymy się, by wesprzeć Ukrainę, powstrzymać agresję i zapewnić pokój - podkreślił na początku bankietu król Karol III.

Dodał, że te "szczególne" relacje między Londynem i Waszyngtonem "czynią nas bezpieczniejszymi i silniejszymi na przestrzeni pokoleń", wskazując przy tym na poświęcenie poniesione w czasie wojen i długotrwałą dwustronną współpracę handlową.

Królowa Kamila, król Karol, Donald Trump, Melania Trump
Królowa Kamila, król Karol, Donald Trump, Melania Trump
Źródło: x.com/RoyalFamily

- Nasze narody walczyły i ginęły razem za wartości, które są nam drogie - powiedział Karol III. Pochwalił prezydenta USA za "osobiste zaangażowanie w znajdowanie rozwiązań niektórych z najtrudniejszych konfliktów na świecie". Na koniec król wzniósł toast za Trumpa i jego żonę Melanię "oraz za zdrowie, pomyślność i szczęście narodu Stanów Zjednoczonych Ameryki".

Przemowa króla Karola III
Przemowa króla Karola III
Źródło: Reuters

Prezydent USA zwrócił się bezpośrednio do monarchy, mówiąc, że darzy ogromnych szacunkiem jego oraz Wielką Brytanię. - To naprawdę jeden z największych zaszczytów w moim życiu - powiedział. Wyraził przy tym uznanie dla oddania monarchy na rzecz "zachowania wspaniałego i niepowtarzalnego charakteru królestwa". Mówiąc o relacjach między państwami, Trump ocenił: - Jesteśmy jak dwie nuty w jednym akordzie lub dwa wersy w tym samym wierszu. Jego zdaniem określenie "szczególne stosunki" nie jest wystarczające, aby opisać więź łączącą oba narody.

Prezydent USA Donald Trump i król Karol III
Prezydent USA Donald Trump i król Karol III
Źródło: Reuters

Pałac Buckingham opublikował wcześniej listę gości. Uczestnikami wydarzenia są między innymi pierwsza dama Melania Trump, królowa Kamila, książę Walii William z żoną księżną Kate, córka Trumpa - Tiffany z mężem. Przy stole zasiedli także przedstawiciele amerykańskiej administracji, w tym sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz skarbu Scott Bessent i specjalny wysłannik Steve Witkoff. Na liście znalazł się również szef brytyjskich służb wywiadowczych MI6 Richard Moore.

Pojawili się także przedstawiciele czołowych amerykańskich firm: Apple, Nvidii i Open AI. W sumie w bankiecie bierze udział około 160 osób.

Bankiet na zamku Windsor
Bankiet na zamku Windsor
Źródło: Reuters

Bogate menu

Gościom została podana panna cotta z rukwi wodnej na kruchym parmezanowym cieście z sałatką z jajek przepiórczych, kurczak zawijany w cukinii z tymiankowym, pikantnym sosem oraz lody waniliowe z sorbetem malinowym i gotowanymi śliwkami. Dla osób niejedzących mięsa przygotowano filet z turbota z cukinią w sosie verde. Do kolacji zostały podane wina.

Keir Starmer podczas bankietu na zamku Windsor
Keir Starmer podczas bankietu na zamku Windsor
Źródło: Reuters

Po kolacji gościom zaproponowane zostanie porto z 1945 roku, z okazji objęcia przez Trumpa urzędu 45. prezydenta Ameryki, szampan z 1912 roku, upamiętniający rok urodzenia matki prezydenta USA, a także whisky zabutelkowana z okazji Złotego Jubileuszu królowej Elżbiety II w 2002 roku.

Na tę okazję stworzono także koktajl o nazwie Transatlantic Whisky Sour. Pałac Buckingham wyjaśnił, że jest to brytyjsko-amerykańska wersja klasycznego Whisky Sour. "Ten koktajl łączy w sobie dymną głębię Johnnie Walker Black z wyrazistymi cytrusami. Uwieńczony jest on pianką z orzechów pekan i udekorowany prażonymi piankami marshmallow umieszczonymi na ciasteczku w kształcie gwiazdy" - czytamy w komunikacie biura brytyjskiej rodziny królewskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Parada powozów królewskich
Królewski orszak. Jak do Windsoru dotarła amerykańska delegacja?
forum-1037945740 (1)
Hot dogi, pocałunek w usta, książę w piżamie
Księżna Kate, królowa Kamila i Melania Trump (17.09.2025)
"Kluczowy moment" dla księżnej Kate i Melanii Trump

Bankiet przy muzyce klasycznej i broadwayowskim musicalu

Gościom towarzyszy muzyka – obok muzyki klasycznej Schuberta, Brahmsa, Handla i Bernsteina, zabrzmi "You can’t always get what you want" z repertuaru Rolling Stones, piosenki z broadwayowskiego musicalu "Kabaret" oraz utwór "Time to say goodbye".

Na zakończenie spotkania goście będą mogli posłuchać dźwięków dud, co ma być symbolicznym oddaniem hołdu matce Trumpa -Mary Anne MacLeod pochodzącej ze Szkocji.

Noc ze środy na czwartek Trump z żoną Melanią spędzi na zamku Windsor.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
18 0730 piasek gosc-0006

TVN24 HD
NA ŻYWO

18 0730 piasek gosc-0006
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
Wielka BrytaniaBrytyjska rodzina królewskaKról Karol IIIDonald TrumpUSA
Czytaj także:
Propozycja zakazu sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Dziś decyzja Rady Warszawy
WARSZAWA
Burza tropikalna Gabrielle
Koniec ciszy na Atlantyku. Nadciąga Gabrielle
METEO
imageTitle
Osłabiona Barcelona na podbój Anglii. Kiedy mecz z Newcastle?
EUROSPORT
18 0650 kosiniak-0004
Kosiniak-Kamysz w Kijowie
Świat
imageTitle
Wczesna pora meczu Świątek. Wiadomo, o której godzinie początek
EUROSPORT
imageTitle
Wielka wpadka faworytów. Brazylia w strachu
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski na miejscu rosyjskiego ataku w rejonie sołomiańskim
Rosjanie "nie będą mieli wystarczających sił". Zełenski o dwóch operacjach
Świat
Policjanci zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę tira
Tir już zjeżdżał w bariery. Kierowca był kompletnie pijany
WARSZAWA
imageTitle
Medalowe szanse Polaków, nadzieja w Bukowieckiej
EUROSPORT
2025-09-17T223428Z_1_LWD583017092025RP1_RTRWNEV_C_5830-PENNSYLVANIA-SHOOTING-SCENE-0006
Masakra na farmie. Trzech policjantów nie żyje
Świat
Air Force One z Donaldem Trumpem na pokładzie w Holandii przed szczytem NATO
Incydent na trasie lotu Air Force One
Świat
Statek wycieczkowy kursujący w sezonie przez Zalew Wiślany z Fromborka do Piasków
Przekop nie dla żeglarzy ze świata. Nie mają tu czego szukać
Tomasz Słomczyński
Karol Nawrocki, Radosław Sikorski
Sikorski razem z Nawrockim. Pierwsza taka wizyta
Polska
Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro trafił do szpitala, ma raka skóry
Świat
Bankiet na zamku Windsor
Bankiet na zamku, syn Kurskiego z zarzutami, przyczyna śmierci opozycjonisty
Polska
Pochmurno, chłodniej
Dziś będzie chłodno, pochmurno i wietrznie
METEO
imageTitle
Liverpool grał do końca. Bayern wykorzystał prezenty
EUROSPORT
imageTitle
Finaliści Ligi Mistrzów poza zasięgiem rywali
EUROSPORT
42 min
pc
Wolno im więcej? "Izrael zbombardował stolicę państwa, które mu nie zagrażało"
Podcast o zagranicy
imageTitle
Orlen Wisła nie zwalnia tempa w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Jarosław Kaczyński w Sejmie podczas wystąpienia Karola Nawrockiego. Zdjęcie z 6 sierpnia
"I tu się pojawia prezydent Nawrocki...". Profesor Dudek o "ojcu chrzestnym"
Polska
Broń palna
Za często mylą ludzi z dzikami. Są szanse na zmiany
Marzanna Zielińska
Andrzej Domański
Minister o relacjach z prezydentem. "Sytuacja jest jasna"
BIZNES
Próba przed spektaklem "Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie"
Muzyką, elektroniką, multimediami opowiedzą o "najlepszym mieście świata"
Piotr Bakalarski
Światło w niebie, Warszawa
Tajemnicze punkty świetlne na warszawskim niebie
WARSZAWA
Świerszczak melodyjny
Nie widziano go w Polsce od ponad 30 lat
METEO
imageTitle
Mniejsi i debiutanci na pierwszy ogień. Wielki powrót Norwegów
EUROSPORT
Marynarka Wojenna
Zielone światło dla nowych okrętów podwodnych
Michał Tracz
Tomasz Siemoniak
"Wszystko na to wskazuje". Siemoniak o tym, co spadło na dom w Wyrykach
Polska
Jacek Siewiera
"Archaiczny łańcuch wymiany informacji". Co ujawniają wydarzenia w Wyrykach
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica