Przemowy, wykwintne menu i "jeden z największych zaszczytów". Tak wyglądał bankiet na zamku Windsor

- Dziś, gdy tyrania po raz kolejny zagraża Europie, my i nasi sojusznicy jednoczymy się, by wesprzeć Ukrainę, powstrzymać agresję i zapewnić pokój - podkreślił na początku bankietu król Karol III.
Dodał, że te "szczególne" relacje między Londynem i Waszyngtonem "czynią nas bezpieczniejszymi i silniejszymi na przestrzeni pokoleń", wskazując przy tym na poświęcenie poniesione w czasie wojen i długotrwałą dwustronną współpracę handlową.
- Nasze narody walczyły i ginęły razem za wartości, które są nam drogie - powiedział Karol III. Pochwalił prezydenta USA za "osobiste zaangażowanie w znajdowanie rozwiązań niektórych z najtrudniejszych konfliktów na świecie". Na koniec król wzniósł toast za Trumpa i jego żonę Melanię "oraz za zdrowie, pomyślność i szczęście narodu Stanów Zjednoczonych Ameryki".
Prezydent USA zwrócił się bezpośrednio do monarchy, mówiąc, że darzy ogromnych szacunkiem jego oraz Wielką Brytanię. - To naprawdę jeden z największych zaszczytów w moim życiu - powiedział. Wyraził przy tym uznanie dla oddania monarchy na rzecz "zachowania wspaniałego i niepowtarzalnego charakteru królestwa". Mówiąc o relacjach między państwami, Trump ocenił: - Jesteśmy jak dwie nuty w jednym akordzie lub dwa wersy w tym samym wierszu. Jego zdaniem określenie "szczególne stosunki" nie jest wystarczające, aby opisać więź łączącą oba narody.
Pałac Buckingham opublikował wcześniej listę gości. Uczestnikami wydarzenia są między innymi pierwsza dama Melania Trump, królowa Kamila, książę Walii William z żoną księżną Kate, córka Trumpa - Tiffany z mężem. Przy stole zasiedli także przedstawiciele amerykańskiej administracji, w tym sekretarz stanu Marco Rubio, sekretarz skarbu Scott Bessent i specjalny wysłannik Steve Witkoff. Na liście znalazł się również szef brytyjskich służb wywiadowczych MI6 Richard Moore.
Pojawili się także przedstawiciele czołowych amerykańskich firm: Apple, Nvidii i Open AI. W sumie w bankiecie bierze udział około 160 osób.
Bogate menu
Gościom została podana panna cotta z rukwi wodnej na kruchym parmezanowym cieście z sałatką z jajek przepiórczych, kurczak zawijany w cukinii z tymiankowym, pikantnym sosem oraz lody waniliowe z sorbetem malinowym i gotowanymi śliwkami. Dla osób niejedzących mięsa przygotowano filet z turbota z cukinią w sosie verde. Do kolacji zostały podane wina.
Po kolacji gościom zaproponowane zostanie porto z 1945 roku, z okazji objęcia przez Trumpa urzędu 45. prezydenta Ameryki, szampan z 1912 roku, upamiętniający rok urodzenia matki prezydenta USA, a także whisky zabutelkowana z okazji Złotego Jubileuszu królowej Elżbiety II w 2002 roku.
Na tę okazję stworzono także koktajl o nazwie Transatlantic Whisky Sour. Pałac Buckingham wyjaśnił, że jest to brytyjsko-amerykańska wersja klasycznego Whisky Sour. "Ten koktajl łączy w sobie dymną głębię Johnnie Walker Black z wyrazistymi cytrusami. Uwieńczony jest on pianką z orzechów pekan i udekorowany prażonymi piankami marshmallow umieszczonymi na ciasteczku w kształcie gwiazdy" - czytamy w komunikacie biura brytyjskiej rodziny królewskiej.
Bankiet przy muzyce klasycznej i broadwayowskim musicalu
Gościom towarzyszy muzyka – obok muzyki klasycznej Schuberta, Brahmsa, Handla i Bernsteina, zabrzmi "You can’t always get what you want" z repertuaru Rolling Stones, piosenki z broadwayowskiego musicalu "Kabaret" oraz utwór "Time to say goodbye".
Na zakończenie spotkania goście będą mogli posłuchać dźwięków dud, co ma być symbolicznym oddaniem hołdu matce Trumpa -Mary Anne MacLeod pochodzącej ze Szkocji.
Noc ze środy na czwartek Trump z żoną Melanią spędzi na zamku Windsor.
Autorka/Autor: asty/kg
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Reuters