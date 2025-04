Vance planuje wizytę w Europie

J.D. Vance na Grenlandii Źródło: Reuters

Wiceprezydent USA J.D. Vance planuje odwiedzić Włochy i spotkać się z premier tego kraju Giorgią Meloni - podała we wtorek agencja Bloomberg. Wstępny termin wizyty to Wielkanoc.

Agencja Bloomberg powołuje się na korespondencję między ambasadą USA w Rzymie i włoskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych, wedle której Amerykanie wystąpili o spotkanie J.D. Vance'a z Giorgią Meloni. Wstępny termin tej wizyty to 18-20 kwietnia, czyli od Wielkiego Piątku do Wielkanocy.

Jak odnotowuje Bloomberg, relacje z Stanami Zjednoczonymi wywołały pewne napięcia w rządzącej we Włoszech koalicji ze względu na zapowiedzi wicepremiera i ministra transportu Matteo Salviniego, szefa skrajnie prawicowej Ligi, dotyczące planowania przez niego spotkania z Vance'em w USA. Obu polityków łączą dobre stosunki. Szef włoskiego resortu spraw zagranicznych Antonio Tajani skrytykował Salviniego i zaznaczył, że polityka zagraniczna leży w gestii jego i szefowej rządu.

Bloomberg poinformował również, że Meloni - pretendująca do pełnienia roli "pomostu" między USA i Europą ze względu na swoje dobre relacje z prezydentem Donaldem Trumpem - ma planować wizytę w Białym Domu.

Agencja nie podała, czy Vance podczas swojej wizyty zamierza odwiedzić również Watykan - zwróciła natomiast uwagę, że Vance i papież Franciszek różnią się w poglądach dotyczących migracji.

Vance jest jednym z najgłośniejszych krytyków Unii Europejskiej

Vance jest najgłośniejszym w Waszyngtonie krytykiem europejskiej polityki. Podczas swojego przemówienia na tegorocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa porównał Unię Europejską do ZSRR, oskarżał też państwa europejskie o tłamszenie wolności słowa. - Zagrożenie, które najbardziej martwi mnie, gdy myślę o Europie, to nie Rosja czy Chiny, to nie jakakolwiek inna potęga zewnętrzna. To, co mnie martwi, to zagrożenie z wewnątrz Europy, odwrót Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości dzielonych ze Stanami Zjednoczonymi - stwierdził wtedy.

Amerykański wiceprezydent wywołał również kontrowersje, gdy poparł skrajnie prawicową partię Alternatywa dla Niemiec (AfD), czy mówiąc, że prezydent Donald Trump nie będzie zważał na "krzyki Europejczyków" w sprawie roszczeń Stanów Zjednoczonych do Grenlandii.

Kolejnym przykładem krytykowania przez Vance'a Europy, była treść ujawnionego grupowego czatu na komunikatorze Signal z udziałem amerykańskich urzędników najwyższego szczebla, na którego omyłkowo dodano redaktora naczelnego tygodnika "Atlantic". Omawiano na nim plany ataku na rebeliantów Huti w Jemenie, czemu sprzeciwiał się Vance ze względu na to, że miała skorzystać na tym Europa.