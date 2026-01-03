Kto powinien objąć władzę? Wenezuelska noblistka zabrała głos

W komunikacie zamieszczonym w sobotę na platformie X Maria Corina Machado, która w 2025 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, oceniła, że Nicolas Maduro został usunięty, ponieważ nie chciał dobrowolnie oddać władzy w negocjacjach z USA.
"Zaprowadzimy porządek, uwolnimy więźniów politycznych, zbudujemy wyjątkowe państwo i sprowadzimy nasze dzieci z powrotem do domu" - zapowiedziała Machado.
"Przemiana, która potrzebuje nas wszystkich"
Machado przypomniała o wyborach prezydenckich z lipca 2024 roku, powszechnie uważanych za sfałszowane przez reżim Maduro. Opozycja przedstawiła protokoły świadczące o zwycięstwie popieranego przez nią kandydata Edmundo Gonzaleza Urrutii.
Oceniła przy tym, że Gonzalez "powinien natychmiast przejąć mandat konstytucyjny i zostać uznany za głównodowodzącego narodowych sił zbrojnych przez wszystkich urzędników i żołnierzy, którzy się na nie składają".
"Dziś jesteśmy gotowi, by (...) przejąć władzę. Pozostańmy czujni, aktywni i zorganizowani, aż Transformacja Demokratyczna się zmaterializuje. Przemiana, która potrzebuje nas WSZYSTKICH" - napisała Machado.
W sobotę nad ranem siły specjalne USA przeprowadziły atak na stolicę Wenezueli, Caracas. Po miesiącach presji ze strony Waszyngtonu przywódca Wenezueli Nicolas Maduro wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju. Para ma odpowiedzieć w USA przed sądem za przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem.
Autorka/Autor: kgr/adso
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: SALVATORE DI NOLFI/EPA/PAP