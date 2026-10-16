Świat Więcej dni z płatnym wstępem w Wenecji. Podano kalendarz i ceny Oprac. Ewa Żebrowska |

Wenecja. Ujęcia gondoli płynących kanałami Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Z ogłoszonego przez władze miasta kalendarza wynika, że płatny wstęp będzie obowiązywać od marca do sierpnia. Opłata zostanie wprowadzona w Wielki Piątek, 26 marca, i będzie pobierana w wybrane dni świąteczne oraz weekendy aż do 15 sierpnia, czyli szczytu sezonu wakacyjnego. Dotyczy turystów, przyjeżdżających tylko na kilkugodzinne zwiedzanie, bez noclegu w mieście.

Eksperyment z pobieraniem opłat za wstęp do centrum Wenecji rozpoczęto w 2024 roku. Władze miasta argumentują, że celem tego rozwiązania jest lepsze zarządzanie napływem turystów i odpowiednie przygotowanie miejskich usług publicznych, w tym komunikacji, a także ograniczenie skutków tak zwanej nadmiernej turystyki.

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Wenecja. Stawki opłat bez zmian

Nowy burmistrz miasta Simone Venturini proponował ostatnio podniesienie stawki do 30, a nawet 50 euro, jednak jego propozycja nie uzyskała poparcia. Maksymalna opłata pozostanie więc na poziomie 10 euro (niemal 44 zł) w przypadku rejestracji na krótko przed przyjazdem. Osoby, które zrobią to z większym wyprzedzeniem, zapłacą 5 euro.

Wenecja Źródło zdjęcia: Shutterstock

- Potwierdzamy ponowne wprowadzenie opłaty za wstęp w przekonaniu, że ten etap eksperymentalny jest właściwą drogą - oświadczył Michele Zuin, odpowiedzialny w miejskich władzach za sprawy budżetowe. - Jesteśmy jednocześnie świadomi, że jest to zaledwie element znacznie szerszego planu działań i inicjatyw służących zarządzaniu napływem turystów oraz podnoszeniu świadomości odwiedzających - dodał.

Kalendarz przewiduje dwa dłuższe okresy, podczas których opłata będzie pobierana codziennie. Pierwszy potrwa od 23 kwietnia do 2 maja i obejmie Święto Wyzwolenia (25 kwietnia) oraz Święto Pracy (1 maja). Drugi zaplanowano od 28 maja do 6 czerwca, w okresie obejmującym długi weekend związany ze Świętem Republiki obchodzonym 2 czerwca. Kara za brak należności może sięgnąć nawet 300 euro (ponad 1300 zł).

Redagował AM