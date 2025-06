Groził zamachem na Orbana. Został zatrzymany

Viktor Orban i Robert Fico w Bratysławie Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Mężczyzna deklarował, że dokona zbrodni na Viktorze Orbanie. Nagrania zamieszczał w mediach społecznościowych.

Eksperci badają obecnie stan psychiczny 44-latka.

Mężczyźnie grozi od roku do pięciu lat więzienia.

W położonym w środkowych Węgrzech komitacie Tolna zatrzymano 44-letniego mężczyznę, którego podejrzewa się o planowanie zamachu na węgierskiego premiera Viktora Orbana - poinformował w poniedziałek portal Teol, powołując się na oświadczenie lokalnej prokuratury.

Mężczyzna w nagraniach zamieszczonych w mediach społecznościowych obiecywał zabić premiera Orbana i inne osoby. Sąd okręgowy zdecydował o jednomiesięcznym areszcie podejrzanego na podstawie uzasadnionego podejrzenia planowania zabójstwa szefa węgierskiego rządu - przekazała prokuratura komitatu Tolna.

"Narzędzie umożliwiające odebranie życia"

W oświadczeniu dodano, że razem z mężczyzną skonfiskowano "narzędzie umożliwiające odebranie życia", bez wyjaśnienia, o jakie narzędzie chodzi.

Mężczyzna usunął zamieszczone na TikToku nagrania, jednak zostały one wcześniej zapisane przez innych użytkowników platformy - powiadomiły węgierskie media. Podejrzany przyznał się do sporządzenia nagrań, ale tłumaczył, że popchnęła go do tego rodzinna tragedia. Rzecznik lokalnego sądu podał, że eksperci badają obecnie stan psychiczny mężczyzny.

44-latkowi grozi od roku do pięciu lat więzienia. Węgierskie prawo zabrania umieszczania w sieci jakichkolwiek treści grożących odebraniem życia konkretnej osobie lub stosowaniem wobec niej przemocy.

