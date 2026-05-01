Świat

Szwagier Petera Magyara zostanie ministrem

Peter Magyar
Magyar: rząd Tiszy będzie starał się zawrzeć sojusz z każdym sąsiadem
Ministrem sprawiedliwości w nowym rządzie Węgier zostanie Marton Mellethei-Barna, główny prawnik partii Tisza i szwagier przyszłego premiera Petera Magyara. Nowy gabinet zostanie zaprzysiężony 9 maja.

Lider Tiszy Peter Magyar napisał w czwartek w mediach społecznościowych, że głównym zadaniem nowego szefa resortu sprawiedliwości będzie "przywrócenie praworządności" oraz "stworzenie ram prawnych umożliwiających zwrot należnych Węgrom funduszy UE".

Dodał, że oczekuje od nowego ministra sprawiedliwości przywrócenia równości Węgrów wobec prawa, wyeliminowania korupcji oraz odbudowy profesjonalizmu niezależnych instytucji i organów kontrolnych.

Na załączonym przez Magyara zdjęciu Mellethei-Barna stoi po prawej stronie.

Kim jest Marton Mellethei-Barna

Marton Mellethei-Barna jest adwokatem z dwudziestoletnim doświadczeniem i głównym prawnikiem partii Tisza, Jest ojcem czwórki dzieci. Ukończył studia prawnicze jako kolega z roku Petera Magyara. W 2025 roku poślubił siostrę przyszłego premiera Węgier.

Mellethei-Barna od początku angażował się w budowę ugrupowania Magyara jako jego główny prawnik. Był jednym z dziesięciu pierwszych członków partii i w pierwszym roku wsparł ją kwotą dwóch milionów forintów (około 23 tysięcy złotych) - przypomniał portal Telex.

Przyszły minister sprawiedliwości Węgier pracował między innymi w Centrum Sprawiedliwości i Prawa Międzynarodowego (CEJIL) w Waszyngtonie, gdzie zajmował się reprezentacją prawną ofiar naruszeń praw człowieka w obu Amerykach. Następnie został konsultantem w grupie ds. konkurencji i prawa antymonopolowego w budapeszteńskim biurze Freshfields Bruckhaus Deringer, jednej z wiodących kancelarii prawnych na świecie. W listopadzie 2007 roku rozpoczął pracę w kancelarii Oppenheim, kontynuując działalność w dziedzinie globalnej regulacji rynku, prawa konkurencji i prawa handlowego - podały węgierskie media.

W 2020 roku założył swoją kancelarię. Mellethei-Barna reprezentował Magyara w kilku procesach. Podobnie jak lider Tiszy, był oskarżany przez odchodzące władze o związki z filantropem Georgem Sorosem.

Magyar ujawnia nazwiska przyszłych ministrów. Kim są?

Zaprzysiężenie nowego rządu Węgier

Magyar poprowadził partię Tisza do zwycięstwa w wyborach z 12 kwietnia, które zakończyły 16-letnie rządy Viktora Orbana. Ugrupowanie Magyara zdobyło 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, co daje partii większość konstytucyjną. Nowy rząd zostanie zaprzysiężony 9 maja.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

Justyna Sochacka
