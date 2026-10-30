Świat Zawiadomienie w sprawie Viktora Orbana po jego słowach o "ostrzejszych narzędziach" Oprac. Aleksandra Sapeta |

"WSJ": Viktor Orban kandydatem na szefa ONZ Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

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Podczas spotkania w Lakitelek w centralnej części Węgier na początku października Orbana zapytano o "narodowy opór" - koncepcję, do której wcześniej nawoływał w kontekście działań rządu kierowanego przez partię Tisza. Były premier odparł, że kraj nie jest jeszcze gotowy na taki opór, ale jego własny obóz polityczny już tak.

- Nasz kraj nie jest jeszcze w stanie, który by na to pozwalał. My natomiast jesteśmy gotowi. Moglibyśmy rozdać odpowiednie narzędzia - komu co przypadnie, czy coś bardziej tępego, czy ostrzejszego, to nie ma znaczenia - powiedział były premier.

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Reakcja na słowa Orbana

Orban już wcześniej wzywał do "oporu narodowego" i walki z rządem Tiszy podczas letnich wydarzeń politycznych oraz we wrześniu. Twierdził, że pod rządami nowej administracji Węgry stoją w obliczu nowej formy kolonizacji - zauważa "Daily News Hungary".

Węgierskie Krajowe Biuro Śledcze (NNI), jednostka węgierskiej policji, potwierdziło otrzymanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego premiera.

Wypowiedź Orbana skomentował premier Peter Magyar. Zarzucił swojemu poprzednikowi nawoływanie do zbrojnego powstania oraz siłowego obalenia porządku konstytucyjnego Węgier.

Policja ma analizować zawiadomienie. Na razie nie wiadomo, czy zostanie wszczęte formalne dochodzenie, ani jakiego ewentualnego przestępstwa mogłoby ono dotyczyć.

Orban w wyniku kwietniowych wyborów parlamentarnych stracił władzę na Węgrzech po 16 latach nieprzerwanych rządów. Według doniesień administracja prezydenta Donalda Trumpa promuje kandydaturę byłego premiera Węgier na sekretarza generalnego ONZ. Z ustaleń dziennika "The Wall Street Journal" wynika, że Orban miałby być wspólnym kandydatem USA, Rosji i Chin.