Na Słowacji na początku 2020 roku trwała kampania wyborcza. Urzędujący wówczas premier Peter Pellegrini sądził, że szanse jego partii może zwiększyć zaangażowanie Moskwy. Pośrednikiem - jak ujawnił węgierski dziennikarz Szabolcs Panyi - był minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.
Panyi opublikował na Facebooku zapis rozmowy Szijjarto z Ławrowem z 2020 roku.
Dzwoni Szijjarto do Ławrowa. "Orban poprosił mnie o tę rozmowę"
- Premier [Viktor Orban - red.] poprosił mnie o tę rozmowę, ponieważ mamy bardzo ważną prośbę. Zbliżają się wybory na Słowacji i kluczowe dla nas jest, aby tamtejsza koalicja mogła trwać - rozpoczął rozmowę szef węgierskiej dyplomacji. - Są jedyną racjonalną siłą w słowackiej polityce, działającą bez zagranicznych wpływów. Cała reszta jest praktycznie finansowana przez George'a Sorosa [amerykańskiego filantropa i inwestora węgiersko-żydowskiego pochodzenia, krytykującego rządy Orbana - red.] - wyjaśnił Szijjarto.
- Premier Pellegrini (...) powiedział nam, że gdyby wasz premier przyjął go choćby na pół godziny, byłoby to bardzo pomocne w wygraniu wyborów. Powiedział nam, że to o wiele ważniejsze dla [słowackiego - red.] społeczeństwa niż wyjazd do Waszyngtonu - powiedział Szijjarto, jak zrelacjonował węgierski dziennikarz.
- To duża prośba, ale przekażę ją premierowi - odpowiedział Ławrow. - Byłoby wspaniale. Pellegrini poprosił nas o pomoc w tej sprawie, ponieważ wie, jak dobre są nasze relacje - przekazał Szijjarto.
Peter Pellegrini faktycznie spotkał się w Moskwie z premierem Rosji Michaiłem Miszustinem 26 lutego, trzy dni przed wyborami parlamentarnymi na Słowacji - które jego partia SMER ostatecznie przegrała. Premierem po wyborach został Igor Matovic. W 2024 roku Peter Pellegrini wygrał jednak wybory prezydenckie.
Rząd kontra dziennikarze śledczy
Szabolcs Panyi zaznaczył, że rozmowę nagrały służby bezpieczeństwa jednego z państw Unii Europejskiej.
Wcześniej w poniedziałek przedstawiciele rządu Węgier oskarżyli Panyiego o przekazanie numeru telefonu ministra Szijjarto zagranicznym służbom w celu jego podsłuchiwania. Odnosząc się do zarzutów opublikowanych najpierw przez prorządowy tygodnik "Mandiner", Panyi napisał, że w rozmowie, na którą się powołano, rozmawiał z jednym ze swoich źródeł podczas pracy nad materiałem dotyczącym rozmów Szijjarto z Ławrowem, któremu węgierski dyplomata miał relacjonować rozmowy toczone na forum UE.
Amerykański dziennik "The Washington Post" napisał w sobotę, że Szijjarto regularnie przekazywał swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi relacje na żywo ze spotkań europejskich przywódców. Szijjarto oświadczył, że te doniesienia są "fake newsami".
Zdaniem Panyiego opublikowane na jego temat w poniedziałek informacje są "próbą zniekształcenia śledztwa na temat przekazywania Rosjanom informacji". - Rozmawiałem z urzędnikami siedmiu krajów Unii Europejskiej, którzy potwierdzili, że wiedzieli, iż Peter Szijjarto stale przekazuje poufne informacje Siergiejowi Ławrowowi i innym Rosjanom - poinformował węgierski dziennikarz śledczy.
Opracował Filip Czerwiński/ft
