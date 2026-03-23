Peter Pellegrini na ujęciach archiwalnych

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na Słowacji na początku 2020 roku trwała kampania wyborcza. Urzędujący wówczas premier Peter Pellegrini sądził, że szanse jego partii może zwiększyć zaangażowanie Moskwy. Pośrednikiem - jak ujawnił węgierski dziennikarz Szabolcs Panyi - był minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

Panyi opublikował na Facebooku zapis rozmowy Szijjarto z Ławrowem z 2020 roku.

Dzwoni Szijjarto do Ławrowa. "Orban poprosił mnie o tę rozmowę"

- Premier [Viktor Orban - red.] poprosił mnie o tę rozmowę, ponieważ mamy bardzo ważną prośbę. Zbliżają się wybory na Słowacji i kluczowe dla nas jest, aby tamtejsza koalicja mogła trwać - rozpoczął rozmowę szef węgierskiej dyplomacji. - Są jedyną racjonalną siłą w słowackiej polityce, działającą bez zagranicznych wpływów. Cała reszta jest praktycznie finansowana przez George'a Sorosa [amerykańskiego filantropa i inwestora węgiersko-żydowskiego pochodzenia, krytykującego rządy Orbana - red.] - wyjaśnił Szijjarto.

- Premier Pellegrini (...) powiedział nam, że gdyby wasz premier przyjął go choćby na pół godziny, byłoby to bardzo pomocne w wygraniu wyborów. Powiedział nam, że to o wiele ważniejsze dla [słowackiego - red.] społeczeństwa niż wyjazd do Waszyngtonu - powiedział Szijjarto, jak zrelacjonował węgierski dziennikarz.

- To duża prośba, ale przekażę ją premierowi - odpowiedział Ławrow. - Byłoby wspaniale. Pellegrini poprosił nas o pomoc w tej sprawie, ponieważ wie, jak dobre są nasze relacje - przekazał Szijjarto.

Peter Pellegrini faktycznie spotkał się w Moskwie z premierem Rosji Michaiłem Miszustinem 26 lutego, trzy dni przed wyborami parlamentarnymi na Słowacji - które jego partia SMER ostatecznie przegrała. Premierem po wyborach został Igor Matovic. W 2024 roku Peter Pellegrini wygrał jednak wybory prezydenckie.

Peter Pellegrini

Rząd kontra dziennikarze śledczy

Szabolcs Panyi zaznaczył, że rozmowę nagrały służby bezpieczeństwa jednego z państw Unii Europejskiej.

Wcześniej w poniedziałek przedstawiciele rządu Węgier oskarżyli Panyiego o przekazanie numeru telefonu ministra Szijjarto zagranicznym służbom w celu jego podsłuchiwania. Odnosząc się do zarzutów opublikowanych najpierw przez prorządowy tygodnik "Mandiner", Panyi napisał, że w rozmowie, na którą się powołano, rozmawiał z jednym ze swoich źródeł podczas pracy nad materiałem dotyczącym rozmów Szijjarto z Ławrowem, któremu węgierski dyplomata miał relacjonować rozmowy toczone na forum UE.

Amerykański dziennik "The Washington Post" napisał w sobotę, że Szijjarto regularnie przekazywał swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi relacje na żywo ze spotkań europejskich przywódców. Szijjarto oświadczył, że te doniesienia są "fake newsami".

Zdaniem Panyiego opublikowane na jego temat w poniedziałek informacje są "próbą zniekształcenia śledztwa na temat przekazywania Rosjanom informacji". - Rozmawiałem z urzędnikami siedmiu krajów Unii Europejskiej, którzy potwierdzili, że wiedzieli, iż Peter Szijjarto stale przekazuje poufne informacje Siergiejowi Ławrowowi i innym Rosjanom - poinformował węgierski dziennikarz śledczy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Filip Czerwiński/ft