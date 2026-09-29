Miliony na prywatne samoloty dla Petera Szijjarto. Ten z nich nie korzystał
Serwis 24.hu, który o tym poinformował, powołał się na ujawnione przez MSZ koszty wszystkich oficjalnych podróży zagranicznych Szijjarto w okresie od 2022 do 2026 roku. Osiem pozycji na liście dotyczy kosztów "niewykorzystanych specjalnych samolotów". W tych przypadkach resort rezerwował prywatną maszynę, lecz ostatecznie podróż odbywała się samolotem Węgierskich Sił Zbrojnych.
Miliony za prywatne samoloty dla Petera Szijjarto
We wrześniu 2024 roku minister miał się na przykład udać do Kairu najdroższym z prywatnych odrzutowców, których loty ostatecznie odwołano lub z których nie skorzystano. Minister poleciał zamiast tego maszyną wojskową. Mimo to za wynajęty na tę podróż prywatny samolot zapłacono 89 milionów forintów.
Portal 24.hu próbował uzyskać te dane już w poprzedniej kadencji rządu, jednak wniosek o udostępnienie informacji publicznej został wówczas odrzucony - zaznaczono.
Nowy węgierski rząd bada też koszty noclegów Szijjarto. Między innymi tego w Katarze, gdzie jedna noc miała kosztować 6,5 miliona forintów, czyli około 77 tysięcy złotych.