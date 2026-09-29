Świat Miliony na prywatne samoloty dla Petera Szijjarto. Ten z nich nie korzystał Oprac. Kuba Koprzywa |

Władze sprawdzają loty Petera Szijjarto. Kosztował podatników ponad 13 milionów euro Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OLIVIER HOSLET/EPA/PAP

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Serwis 24.hu, który o tym poinformował, powołał się na ujawnione przez MSZ koszty wszystkich oficjalnych podróży zagranicznych Szijjarto w okresie od 2022 do 2026 roku. Osiem pozycji na liście dotyczy kosztów "niewykorzystanych specjalnych samolotów". W tych przypadkach resort rezerwował prywatną maszynę, lecz ostatecznie podróż odbywała się samolotem Węgierskich Sił Zbrojnych.

Peter Szijjarto Źródło zdjęcia: OLIVIER HOSLET/EPA/PAP

Miliony za prywatne samoloty dla Petera Szijjarto

We wrześniu 2024 roku minister miał się na przykład udać do Kairu najdroższym z prywatnych odrzutowców, których loty ostatecznie odwołano lub z których nie skorzystano. Minister poleciał zamiast tego maszyną wojskową. Mimo to za wynajęty na tę podróż prywatny samolot zapłacono 89 milionów forintów.

Portal 24.hu próbował uzyskać te dane już w poprzedniej kadencji rządu, jednak wniosek o udostępnienie informacji publicznej został wówczas odrzucony - zaznaczono.

Nowy węgierski rząd bada też koszty noclegów Szijjarto. Między innymi tego w Katarze, gdzie jedna noc miała kosztować 6,5 miliona forintów, czyli około 77 tysięcy złotych.