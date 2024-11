Unijny fundusz "nadal wetowany". "Chciałbym rozumieć powody, dla których Węgry nie chcą pomóc Ukrainie"

Radosław Sikorski zwrócił uwagę w Brukseli, że była to ostatnia Rada do Spraw Zagranicznych UE pod przewodnictwem szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella. - Na jego konto trzeba zaliczyć cztery wizyty w Ukrainie , czternaście pakietów sankcji, użycie Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju - wyliczał.

- Już uprzednio zwracałem się do naszej opozycji, aby swoich partnerów politycznych, premiera (Victora) Orbana, partię Fidesz przekonała, przekonali do zmiany stanowiska, do odblokowania tego funduszu, z którego Polsce należą się dwa miliardy złotych na fundusz modernizacji Wojska Polskiego. Mam nadzieję, że prezydent Andrzej Duda będzie bardziej wpływowy wobec swojego przyjaciela, jak go nazywa, Donalda Trumpa, niż PiS był do tej pory wobec Viktora Orbana - powiedział Sikorski.