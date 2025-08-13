Papież zaapelował do Polaków. "Błagajcie Boga o pokój"

W środę odbyła się audiencja generalna papieża Leona XIV z udziałem tysięcy osób.
Papież zwrócił się do Polaków
Papież wezwał Polaków do modlitwy o pokój dla wszystkich narodów doświadczających tragedii wojny.
- W przededniu liturgicznego wspomnienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego zachęcam was, abyście czerpali wzór z jego heroicznej postawy poświęcenia dla drugiego człowieka - mówił Leon XIV. - Za jego wstawiennictwem błagajcie Boga o pokój dla wszystkich narodów doświadczających tragedii wojny. Z serca wam błogosławię - dodał.
Z powodu ekstremalnych upałów audiencja odbyła się w dwóch miejscach: w watykańskiej Auli Pawła VI i w bazylice Świętego Piotra. Po wygłoszeniu katechezy w Auli oraz długim spotkaniu i rozmowach z wieloma wiernymi papież udał się do bazyliki, by pozdrowić zgromadzonych tam pielgrzymów. Niektórzy mimo gorąca pozostali na placu Świętego Piotra.
Plany papieża Leona XIV
W środę po południu papież uda się do podrzymskiej letniej rezydencji w Castel Gandolfo, gdzie był już w lipcu. W przypadającą w piątek uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Leon XIV odprawi mszę w parafii w tym miasteczku i spotka się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.
W niedzielę będzie przewodniczyć mszy we wczesnochrześcijańskim sanktuarium Santa Maria della Rotonda w pobliskim Albano i zje obiad z około stu ubogimi, podopiecznymi Caritas. Do Watykanu papież wróci 19 sierpnia.
Autorka/Autor: pb/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANGELO CARCONI