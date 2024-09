Papież Franciszek zwrócił się do Polaków: z serca wam błogosławię!

Papież o przemocy w Libanie

Franciszek wcześniej odniósł się również do konfliktu pomiędzy Izraelem i Libanem. Zwracając się do około 20 tys. uczestników spotkania na placu Świętego Piotra podkreślił: "Jestem zasmucony informacjami napływającymi z Libanu, gdzie w ostatnich dniach intensywne bombardowania spowodowały wiele ofiar i zniszczenia". Tak odniósł się do ataków armii izraelskiej na cele Hezbollahu. Giną w nich też osoby postronne. Franciszek oświadczył: "Pragnę, by wspólnota międzynarodowa podjęła każdy wysiłek, by zatrzymać tę straszliwą eskalację. Ona jest niedopuszczalna". - Wyrażam bliskość z narodem libańskim, który już zbyt wiele wycierpiał w niedawnej przeszłości - dodał papież.