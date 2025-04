Komunikat Watykanu. Kto będzie przewodniczyć mszy w Niedzielę Palmową?

Niespodziewana wizyta papieża. Zaskoczył strojem Źródło: Reuters

Papież Franciszek nie będzie przewodniczył mszy w Niedzielę Palmową. Zastąpi go jego delegat, kardynał Leonardo Sandri - poinformował w piątek Watykan. Stolica Apostolska pisze też o poprawie stanu zdrowia głowy Kościoła.

Kluczowe fakty: Papież wznowił spotkania - podał Watykan. Z kim spotkał się Franciszek?

Nie jest jasne, czy głowa Kościoła przybędzie na plac św. Piotra w Niedzielę Palmową

Media piszą o "drugiej fazie" pontyfikatu Franciszka

Franciszek przechodzi rekonwalescencję po ciężkim obustronnym zapaleniu płuc. W swoim watykańskim domu przechodzi fizjoterapię motoryczną i oddechową. "Jest poprawa, którą mogliście zobaczyć podczas wyjść papieża" z Domu św. Marty - przekazało dziennikarzom biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.

Ponadto poinformowano, że papież wznowił spotkania z przedstawicielami Kurii Rzymskiej. Widział się już między innymi z szefem dyplomacji Watykanu, arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem oraz prefektami niektórych watykańskich urzędów. W nawiązaniu do nieoczekiwanej czwartkowej wizyty Franciszka w bazylice Świętego Piotra zaznaczono, że był on zadowolony, że mógł się tam udać i spotkać z ludźmi.

Niedziela Palmowa. Pytania o obecność papieża

Na razie nie wiadomo, czy papież przybędzie na plac św. Piotra w Niedzielę Palmową w czasie mszy, którą odprawić ma argentyński kardynał Leonardo Sandri. Kardynał odprawiał uroczystą mszę w Niedzielę Palmową w 2023 roku. Papież, który wracał wówczas do zdrowia po trzydniowym pobycie w szpitalu z powodu zapalenia oskrzeli, wygłosił wtedy homilię, ale chwilami mówił wyraźnie osłabionym głosem.

W 2024 roku Franciszek w ostatniej chwili pominął odczytanie homilii podczas mszy w Niedzielę Palmową. Komentatorzy sugerowali przed rokiem, że był to rezultat przedłużających się problemów zdrowotnych papieża. Agencja Reuters odnotowała, że to niezwykle rzadkie, żeby głowa Kościoła pomijała kazanie podczas tak ważnego wydarzenia. Msza w Niedzielę Palmową upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy.

"Druga faza" pontyfikatu Franciszka

Zdjęcie papieża bez sutanny i piuski widnieje na pierwszych stronach piątkowych wydań włoskich gazet. "Il Messaggero" pisze, że to druga faza pontyfikatu Franciszka, "pod znakiem powolnego powrotu do zdrowia" po pobycie w szpitalu i "charakteryzująca się ciągłymi niespodziankami". Tym razem, dodaje, Franciszek chciał na własne oczy zobaczyć prace konserwatorskie w bazylice Świętego Piotra. Gdy przybył, były tam setki zdumionych i szczęśliwych wiernych.

Dziennik odnotowuje, że ten całkowicie niecodzienny wizerunek Franciszka wywołał skrajne opinie. Nigdy wcześniej w bazylice watykańskiej nie widziano papieża bez sutanny - podkreśla. Jak stwierdza watykanistka Franca Giansoldati, to "ewidentny przykład tego, że Franciszek potrzebuje normalności". Nagranie z bazyliki przejdzie do historii, podobnie jak środowe, prywatne spotkanie z królem Wielkiej Brytanii Karolem III i jego małżonką królową Kamillą - zaznacza "Il Messaggero".

"Corriere della Sera" przypomina, że to już kolejne zaskakujące wyjście papieża z jego apartamentu. Jak podkreśla, to także dowód na to, że wraca on do zdrowia. Dlatego można w tej sytuacji założyć, że Franciszek weźmie udział w uroczystościach Wielkiego Tygodnia - stwierdza dziennik. "Wizerunek papieża, który jest po prostu człowiekiem" - tak "La Stampa" podsumowuje scenę z bazyliki. "Il Giornale" podkreśla zaś: Franciszek pokazuje, że "jest człowiekiem, który walczy z chorobą, kruchym duszpasterzem wśród swojego ludu". Zwraca uwagę na to, że ci, którzy byli w bazylice "oniemieli" na jego widok.