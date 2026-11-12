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Świat

Reprymenda dla Pete'a Hegsetha przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wartownik przypomniał o "szacunku"

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Pete Hegseth
Pete Hegseth z grupą osób i reprymenda od żołnierza przy Grobie Nieznanego Żołnierza pod Waszyngtonem
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Kevin Dietsch/Getty Images
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Rozmowy, śmiech, a następnie głośna reprymenda od wartownika w galowym mundurze dla sekretarza obrony USA Pete'a Hegsetha i osób mu towarzyszących. To obrazek zarejestrowany podczas środowych uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza pod Waszyngtonem. W czwartek po południu odniósł się do niego sam Hegseth, zamieszczając zdjęcia.

W dniu, gdy w Polsce obchodzimy Święto Niepodległości, również Amerykanie celebrują niezwykle ważne dla nich święto - Dzień Weteranów, które ma uczcić pamięć wszystkich żołnierzy, którzy służyli krajowi, tak w czasie wojen, jak i pokoju. A jednym z najważniejszych miejsc dla tej pamięci jest Grób Nieznanego Żołnierza na Narodowym Cmentarzu w Arlington, tuż obok amerykańskiej stolicy. To tam w środę hołd swoim weteranom oddali przedstawiciele najwyższych władz USA z prezydentem Donaldem Trumpem na czele.

Jednak tym, co komentowane jest po obchodach bodaj najbardziej, jest zachowanie osób przybyłych z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem i zdecydowana reakcja żołnierza pełniącego wartę honorową w miejscu pamięci.

Pete Hegseth w Arlington. Żołnierz przypomniał o "okazywaniu szacunku"

Amerykańskie media pokazały nagranie, na którym widzimy, jak Hegseth, jego żona oraz bliscy współpracownicy robią zdjęcia i rozmawiają ze sobą, wchodząc po schodach pomnika. CNN precyzuje, że sekretarzowi - oprócz żony Jennifer - towarzyszyli: szef personelu Ricky Buria, zastępca szefa personelu Patrick Weaver oraz starsza doradczyni Tami Radabaugh.

W pewnym momencie wyraźnie słychać głośny śmiech, a zaraz potem wartownika, który donośnym głosem zwraca się do grupy: "Wszyscy odwiedzający zobowiązani są do zachowania ciszy i okazywania szacunku przez cały czas".

Reuters przypomina, że Grób Nieznanego Żołnierza znajduje się w samym sercu Narodowego Cmentarza w Arlington i nazywa go "miejscem świętym". Jak pisze CNN, to miejsce spoczynku nieznanego żołnierza poległego podczas I wojny światowej. Od 1948 roku pełnią przy nim nieprzerwaną wartę żołnierze 3. Pułku Piechoty ("The Old Guard"). A zagraniczni dygnitarze, prezydenci, osobistości życia publicznego oraz politycy często odwiedzają pomnik, by oddać hołd amerykańskim żołnierzom.

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Reakcja Hegsetha - medal dla żołnierza

O skomentowanie sytuacji CNN poprosił rzecznika Pentagonu Seana Parnella. Ten przyznał, że żołnierz sprawujący wartę przy pomniku "w sposób poprawny i pełen szacunku przypomniał wszystkim o stosownym zachowaniu". - Sekretarz oraz cały departament zawsze darzyli szacunkiem - i zawsze będą darzyć - poświęcenie naszych żołnierzy i żołnierek, którzy zapewniają Ameryce bezpieczeństwo - podkreślił.

W czwartek po południu czasu polskiego do sytuacji odniósł się sam Hegseth. "Kochamy żołnierzy, kochamy standardy. Dobra robota, specjalisto. Tak trzymać, patrioci" - napisał na X sekretarz obrony USA, publikując zdjęcia żołnierza i jego kolegów z 3. Pułku Piechoty podczas wizyty w Pentagonie.

Wizytę potwierdził też Pentagon, który dodał w oświadczeniu cytowanym przez CNN, że sekretarz Hegseth "z dumą nagrodził specjalistę Iglesiasa" medalem pochwalnym za wykonywanie swoich obowiązków przy Grobie Nieznanego Żołnierza 11 listopada.

Reuters przypomina, że Hegseth - były żołnierz, który służył w Iraku - uniknął w tym tygodniu rozpoczęcia procedury impeachmentu - Izba Reprezentantów odrzuciła wniosek republikańskiego ustawodawcy w tej sprawie. We wtorek, na kilka godzin przed głosowaniem, podczas konferencji prasowej w Pentagonie, Hegseth nazwał próbę impeachmentu farsą i bronił swoich dotychczasowych działań - w tym m.in. opowiadanie się za niepopularną wojną w Iranie.

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Źródło: Reuters, CNN
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Tagi:
Pete HegsethWaszyngtonWojskoHistoria
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