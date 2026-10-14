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Świat

"Ptaszka" symbolem oporu wobec Rosji. Odebrała nagrodę na Warsaw Security Forum

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Kateryna "Ptaszka" Poliszczuk otrzymała nagrodę za odwagę
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: X/LordAshcroft
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Kateryna "Ptaszka" Poliszczuk miała śpiewać arie na teatralnych scenach, ale życie podyktowało jej inny repertuar. Ukrainka odebrała na Warsaw Security Forum nagrodę za odwagę, a laudację na jej cześć wygłosił były szef CIA generał David Petreus. "Ptaszka" śpiewa nadal w czynnej służbie wojskowej.

Młoda Ukrainka zdobyła sławę dzięki swojemu śpiewowi, ale nie o taki rozgłos jej chodziło. Kateryna "Ptaszka" Poliszczuk studiowała muzykę i śpiew operowy, kiedy na jej ojczyznę napadła Rosja. Kobieta jako wolontariuszka trafiła do Azowstalu, słynnych zakładów metalurgicznych w Mariupolu, okrążonym przez rosyjskie wojska w 2022 roku.

Jej główną rolą była pomoc rannym, ale kiedy patriotyczne ukraińskie pieśni w jej wykonaniu trafiły do sieci, "Ptaszka" stała się symbolem wobec najeźdźcy.

Stała się jedynym z symboli oporu. "Jaka gwiazda? Gwiazdy się spalają, a my będziemy żyć wiecznie" >>>

- To paradoksalne, bo nie taki był mój cel. Podczas oblężenia Mariupola wiele śpiewałam, ponieważ mnie to uspokajało, dodawało sił i wspierało rannych chłopców i dziewczyny - powiedziała Kateryna Poliszczuk.

"Ptaszka" w "mrocznych podziemiach Azowstalu"

Podczas tegorocznego Warsaw Security Forum odebrała Nagrodę lorda Ashcrofta za odwagę. Laudację na jej cześć wygłosił amerykański generał, były szef CIA David Petraeus.

- W mrocznych podziemiach Azowstalu pośród rannych żołnierzy i pod nieustannym rosyjskim ostrzałem, młoda kobieta zaczęła śpiewać. Kateryna śpiewała a nad nią pociski artyleryjskie i rakiety obracały Mariupol w ruinę. Wokół niej znajdowali się ludzie świadomi, że ratunek może nigdy nie nadejść, a spod warstw stali i betonu dobiegał dźwięk ludzkiego głosu. Nie śpiewała dlatego, że się bała, ale, dlatego że bali się inni, bo liczyło się morale i liczyła się nadzieja - ogłosił Petraeus.

"Ptaszka" została wyróżniona nie za śpiew, a za niezwykłą postawę. Po kapitulacji Azowstalu trafiła z innymi żołnierzami do rosyjskiej niewoli. Nie złamały jej brutalne przesłuchania. Po czterech miesiącach wyszła na wolność w ramach wymiany jeńców.

Kateryna "Ptaszka" Poliszczuk otrzymała nagrodę za odwagę
Kateryna "Ptaszka" Poliszczuk otrzymała nagrodę za odwagę
Źródło zdjęcia: X/LordAshcroft

Poliszczuk, choć jest poszukiwana przez Rosjan, wróciła na front. - To nie jest nagroda dla mnie, ale dla wszystkich Ukraińców, którzy stali się żywą tarczą między cywilizowanym światem a barbarzyńską hordą. Cieszę się, że w mojej osobie świat dostrzega odwagę Ukraińców - powiedziała w rozmowie z TVN24.

Młoda żołnierka mówi, że dziś jej misją jest dawanie świadectwa temu, co widziała na własne oczy. - Rosjanie nie przestaną niszczyć wszystkiego, co jest od nich lepsze i wszystkiego, co się rozwija. Byłam w niewoli, rozmawiałam z nimi i wiem, że nienawidzą Ukrainy, Polski i reszty Europy - opisała "Ptaszka" podczas uroczystości wręczenia nagrody.

Rosyjska machina dezinformacji od lat próbuje zdyskredytować kobietę - systematycznie rozsiewa się plotki o jej śmierci, czy o tym, że rzekomo zdradziła ojczyznę.

Źródło: TVN24
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Tagi:
Wojna w UkrainieWarsaw Security ForumUkraina
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