"W końcu doszło" do dostawy kilkuset pocisków

W piątek amerykański dziennik "Wall Street Journal" napisał, że Iran dostarczył Rosji rakiety balistyczne krótkiego zasięgu. Nie wskazał, kiedy doszło do przekazania i jakie konkretnie pociski otrzymała Rosja, jednak według cytowanego przez tę gazetę przedstawiciela USA "w końcu doszło" do dostawy kilkuset pocisków.

Drugi dostawca rakiet, po Korei Północnej

Teheran jest drugim po Korei Północnej dostawcą pocisków balistycznych do Rosji . Choć nie jest wiadomo, jakie rakiety otrzymała Rosja, poprzednie doniesienia mówiły o pociskach Fath 360 i Ababil, które mają zasięg odpowiednio do 120 i 86 km. "WSJ" zaznacza jednak, że Teheran ma w swoim arsenale również rakiety sięgające do 800 km.

Do ataków na pozycje sił ukraińskich

Według ukraińskiego portalu wojskowego Defense Express, jeśli Iran rzeczywiście przekazał Rosji pociski Fath-360, to mogą one zostać użyte przez siły rosyjskie do walk na wschodzie Ukrainy, do ataków na pozycje wojsk ukraińskich lub do ataków na miasta ukraińskie położone w pobliżu frontu, takie jak Pokrowsk, Sumy czy Charków.