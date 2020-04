Ukraina wysłała do Włoch samolot z tonami środka do dezynfekcji

Ukraina śle pomoc Włochom. Samolot z pięcioma tonami środka dezynfekującego na pokładzie wystartował w środę nad ranem z Kijowa i odleciał do Rzymu. Wcześniej do włoskiego Marche przybyła grupa ukraińskich lekarzy, by wesprzeć tamtejszych medyków w walce z pandemią COVID-19.

Jak zapewniło w środę ministerstwo spraw wewnętrznych w Kijowie, na pokładzie samolotu należącego do Gwardii Narodowej znajduje się pięć ton środka, który zostanie przeznaczony do dezynfekcji włoskich szpitali, a także do przemywania dłoni personelu medycznego opiekującego się zakażonymi koronawirusem.

"Zawartość alkoholu w płynie wynosi 70 procent" - podał na portalu społecznościowym wiceminister MSW Serhij Honczarow. Zapewnił, że wysyłana pomoc "nie wpłynie na walkę z koronawirusem na Ukrainie, gdzie jest wystarczająca ilość środków dezynfekujących".

Honczarow przypomniał, że we Włoszech pracują także ukraińscy lekarze. Grupa 20 z nich została wysłana do Marche w środkowej części tego kraju 4 kwietnia. Pomagają włoskim lekarzom, ale też nabierają doświadczenia w walce z pandemią COVID-19.

- Będziemy z nimi w stałym kontakcie, abyśmy mogli wykorzystać całą wiedzę specjalistyczną w leczeniu tej choroby na Ukrainie - mówił wówczas szef ukraińskiego ministerstwa zdrowia Maksym Stepanow. Powiedział, że do Marche zostali wysłali, między innymi, specjaliści chorób zakaźnych, chirurdzy, anestezjolodzy i endokrynolodzy.

Ukraińcy wysyłają pomoc Włochom MSW Ukrainy

- Dla nas ważne jest, by w sposób właściwy wesprzeć przyjaciół w trudnych czasach. Jest to przejaw solidarności i konkretnej pomocy - podkreślił szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Arsen Awakow. Przypomniał, że na oddziałach intensywnej terapii szpitali we Włoszech przebywa około stu Ukraińców zakażonych koronawirusem.

Trzech lekarzy zainfekowanych

W ciągu ostatniej doby liczba osób zakażonych koronawirusem na Ukrainie wzrosła o 206. Łącznie odnotowano 1668 przypadków zakażenia. Zmarły 52 osoby, wyzdrowiało 35.

W Kijowie liczba zainfekowanych wyniosła 294. Wśród nich jest trzech lekarzy. Mer stolicy Witalij Kliczko po raz kolejny zaapelował do mieszkańców miasta, gdzie obowiązuje nakaz samoizolacji, by pozostali w domach.

Od 6 kwietnia na Ukrainie obowiązuje zakaz przebywania w miejscach publicznych bez maseczki ochronnej, przemieszczanie się jest dozwolone najwyżej w dwuosobowych grupach.

Wcześniej weszły w życie ograniczenia zakazujące wychodzenia z domu bez dokumentów. Od kwietnia Ukraińcy mają także zakaz wchodzenia do parków, korzystania ze skwerów, boisk sportowych czy terenów rekreacyjnych (wyjątkiem są spacery z psem). Dzieci w wieku poniżej 14 lat nie mogą przebywać poza domem bez opieki dorosłych.

tas/kab

Źródło: Ukraińska Prawda, msv.gov.ua