Czesi "muszą być przygotowani na najgorsze". Premier zwołuje centralny sztab kryzysowy

W środę czeskie władze wydały ostrzeżenia przed ekstremalnymi opadami, które mogą prowadzić do powodzi. Pierwsze ulewy mają dotrzeć do wschodnich regionów już po północy w czwartek. Padać ma od czterech do pięciu dni. Ryzyko wystąpienia powodzi ma być największe w sobotę i w niedzielę.

W ciągu czterech dni od czwartku do niedzieli w południowo-wschodniej części kraju, w górach, na północnym wschodzie i północy spodziewane sumy opadów mają wynieść od 150 do 250 milimetrów - przekazał Czeski Urząd Hydrometeorologiczny (CHMU). Oznacza to, że w ciągu kilku dni może spaść tyle deszczu, ile spadłoby przez trzy miesiące. W Pradze średnioroczne opady to 687 mm.