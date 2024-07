Jeśli Donald Trump wygra listopadowe wybory prezydenckie w USA, szybko zażąda rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą. Opracował uzasadnione plany w tym celu - twierdzi premier Węgier Viktor Orban, który rozmawiał z kandydatem republikanów. "Financial Times" opisał list, jaki Orban skierował do przywódców Unii Europejskiej.

Jak opisuje "Financial Times" Orban przekazał w liście, że na podstawie jego ostatnich rozmów z przywódcą Rosji Władimirem Putinem , prezydentem Chin Xi Jinpingiem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim "ogólna obserwacja" była taka, że "intensywność konfliktu zbrojnego radykalnie wzrośnie w najbliższym czasie".

"Financial Times" przypomina, że spotkania Orbana z Putinem, Xi i Trumpem w ciągu ostatnich dwóch tygodni po przejęciu przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej przez Węgry zszokowały sojuszników w Unii Europejskiej i NATO . Wielu obawia się, że poparcie Orbana dla pokojowego zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę działa na korzyść Kremla i podważa zachodnią determinację w kwestii poparcia dla integralności terytorialnej Kijowa.

Orban: Trump będzie gotowy natychmiast działać jako mediator pokojowy

Jak pisze "FT" Orban w liście wysłanym do przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela i innych przywódców UE oświadczył, że "nie możemy spodziewać się żadnej inicjatywy pokojowej ze strony [Trumpa] do czasu wyborów. Mogę jednak z całą pewnością stwierdzić, że wkrótce po zwycięstwie w wyborach nie będzie czekał do swojej inauguracji, tylko będzie gotowy natychmiast działać jako mediator pokojowy". Dodał, że Trump "ma szczegółowe i dobrze uzasadnione plany w tym zakresie”.