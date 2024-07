Orban spotkał się z Putinem. Omawiali "ważne kwestie dla Europy"

Doniesienia mediów okazały się prawdą. Viktor Orban przybył do Moskwy i spotkał się z Władimirem Putinem. Jak powiedział Orban, chciał omówić z Putinem "ważne kwestie dla Europy". - Węgry powoli stają się ostatnim europejskim krajem, który może rozmawiać ze wszystkimi - podkreślił szef węgierskiego rządu podczas spotkania z dyktatorem Rosji.

Premier Węgier Viktor Orban przybył w piątek przed południem do Moskwy w ramach swojej misji pokojowej - poinformował w oświadczeniu rzecznik szefa węgierskiego rządu Bertalan Havasi. "Misja pokojowa jest kontynuowana. Drugi przystanek: Moskwa" - napisał szef węgierskiego rządu krótko przed południem w piątek na X.

Orban: Węgry stają się ostatnim europejskim krajem, który może rozmawiać ze wszystkimi

Orban o "krokach w kierunku pokoju"

"Siedzenie w Brukseli nie jest drogą do pokoju. Podczas węgierskiej prezydencji w (Radzie) UE podejmiemy pierwsze kroki w kierunku pokoju" - napisał w piątek na Facebooku Orban, przed oficjalnym potwierdzeniem jego wizyty w Moskwie.

We wtorek Orban odwiedził Kijów pierwszy raz od ataku Rosji. Rozmawiał z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na temat ewentualnego zawieszenia broni i rozpoczęcia rozmów pokojowych.

Komisja Europejska odcina się od wizyty

Rotacyjna prezydencja w Radzie UE, którą obecnie sprawują Węgry, nie ma mandatu do nawiązywania kontaktów z Rosją w imieniu UE - oświadczył w czwartek przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, w nawiązaniu do ewentualnej wizyty Orbana w Moskwie. Powtórzył to w piątek szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.