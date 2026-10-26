Świat Viktor Orban na czele ONZ? Media: Ma być kandydatem USA, Rosji i Chin Oprac. Michał Malinowski |

Trump: współpracujemy z przywódcami Rosji i Ukrainy i ta wojna też zostanie zakończona Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

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Informację przekazał w niedzielę "Wall Street Journal", powołując się na źródła z trzech krajów. Według gazety plan czeka na ostateczną decyzję. Według cytowanego przez dziennik dyplomaty z USA Rosja i Chiny popierają ten pomysł, a plan zakładałby, że Orban będzie wspólnym kandydatem mocarstw.

"Jak powiedzieli nam urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych i drugiego kraju, kiedy Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny chcą tego samego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, zazwyczaj to otrzymują" - napisał dziennik.

Orban może liczyć na poparcie

Zdaniem urzędnika Departamentu Stanu Orban może bez problemu zyskać co najmniej osiem głosów w Radzie Bezpieczeństwa, a w jego zasięgu są kolejne dwa. Aby uzyskać rekomendację Rady, kandydat musi zdobyć co najmniej dziewięć głosów przy jednoczesnym braku weta jednego z pięciu stałych członków (USA, Chin, Rosji, Francji i Wielkiej Brytanii).

Gazeta przyznaje, że jest wiele powodów, dla których były premier Węgier nie byłby dobrym kandydatem, w tym "na przykład to, że będzie on apologetą Władimira Putina i innych dyktatorów". Ale według cytowanego źródła Orban jest "wymarzonym kandydatem MAGA-konserwatystów".

Viktor Orban Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS

Prezydent Trump poparł Orbana w przegranych przez niego kwietniowych wyborach na Węgrzech. Ujawnienie kandydatury na stanowisko sekretarza generalnego ONZ spodziewane jest po wyborach w USA 3 listopada.

Sam Węgier po usłyszeniu propozycji miał zasygnalizować otwartość, choć z "zastrzeżeniami". Gazeta pisze, że woli nie ujawniać swojej kandydatury dopóki nie zdobędzie pewności, że wygra.

Kandydatury na stanowisko sekretarza ONZ

Otwarcie kandydaturę zgłosiła była ambasadorka Zjednoczonych Emiratów Arabskich przy ONZ Lana Nusseibeh. Dziennik ocenia, że ma ona odpowiednie kwalifikacje, lecz obciążenie może stanowić wsparcie Emiratów dla brutalnych rebelianckich Sił Szybkiego Wsparcia (RSF) w sudańskiej wojnie domowej.

Według gazety pozostali kandydaci na stanowisko sekretarza generalnego ONZ, to przede wszystkim "sekretarze" - międzynarodowi biurokraci, podczas gdy Orban byłby "generałem". Urzędnik Departamentu Stanu zgodził się z tym, dodając, że Orban ma odpowiednią ideologię, wie, jak sprawować władzę w obliczu wrogości i nie da się zastraszyć establishmentowi.