Orban o "sądzie politycznym", który wydał nakaz aresztowania jego gościa

Orban przyjął Netanjahu w Budapeszcie Źródło: Reuters

Międzynarodowy Trybunał Karny jest sądem politycznym - oznajmił premier Viktor Orban. Zapewnił, że szef izraelskiego rządu Benjamin Netanjahu jest na Węgrzech "w stu procentach" bezpieczny mimo nakazu aresztowania wydanego przez MTK.

W tradycyjnej cotygodniowej rozmowie na antenie węgierskiego publicznego radio Viktor Orban odniósł się do decyzji o wystąpieniu Węgier z Międzynarodowego Trybunału Konstytucyjnego.

- Sporo instytucji międzynarodowych stało się organami politycznymi. Niestety Międzynarodowy Trybunał Konstytucyjny jest jedną z nich, jest to sąd polityczny - oświadczył premier. Dodał, że Trybunał, podobnie jak niektóre inne instytucje międzynarodowe, zwrócił się przeciwko niezależności państw członkowskich i wykracza swoimi działaniami poza własne ramy kompetencyjne.

Viktor Orban i Benjamin Netanjahu podczas konferencji po spotkaniu w siedzibie rządu w Budapeszcie Źródło: PAP/EPA

Węgry nie zatrzymają Netanjahu

Orban podkreślił, że jego kraj nigdy nie traktował poważnie udziału w MTK. - Do Międzynarodowego Trybunału Konstytucyjnego (Węgry- red.) zawsze podchodziły z rezerwą, bo - choć podpisały Statut Rzymski - nigdy nie uczyniły go częścią węgierskiego prawa - wyjaśnił Orban. - Nigdy nie podjęliśmy wszystkich kroków, aby stał się on integralną częścią prawa węgierskiego - zaznaczył premier.

Orban przekonywał również, że "nie można powiedzieć, że cały świat spieszył się, by zostać członkiem tej organizacji", ponieważ takich kroków nie podejmują chociażby USA, Chiny, Rosja czy Turcja.

W tym kontekście premier Węgier po raz kolejny zapewnił, że - mimo nakazu aresztowania, wydanego przez MTK - jego kraj nie zatrzyma Netanjahu, oskarżonego przez Trybunał o dokonanie zbrodni wojennych w Strefie Gazy.

Viktor Orban i Benjamin Netanjahu w Budapeszcie Źródło: PAP/EPA

Orban wymienił trzy powody takiej decyzji. Po pierwsze, jak stwierdził, Węgrzy nie są przyzwyczajeni do tego, żeby aresztować swoich gości, po drugie - Izrael jest przyjacielem Węgier, a jednym z najważniejszych zadań rządu jest dbanie o przyjaciół, a po trzecie - nawet gdyby władze chciały zatrzymać Netanjahu, to nie mogą wydać policji takiego polecenia, ponieważ umowa dotycząca jurysdykcji MTK wobec Węgier nie została włączona do węgierskiego prawodawstwa.

- Możemy więc powiedzieć, że premier (Izraela) jest na Węgrzech w stu procentach bezpieczny - zapewnił Orban.