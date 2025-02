Był "bardzo szczęśliwy, że wraca do żony i córek". Nie wiedział, że już nie żyją

Wymiana zakładników Hamasu na Palestyńczyków z więzień Izraela

Zamaskowani i uzbrojeni bojownicy wprowadzili ich na scenę, gdzie porwani zostali zmuszeni do wygłoszenia propagandowych przemów i pozowania do zdjęć z przedstawicielami Hamasu. Wyraźnie wychudzeni zakładnicy byli ubrani w uniformy przypominające ubrania więźniów, trzymali też przed sobą "certyfikaty" potwierdzające ich uwolnienie.

- Jestem dziś bardzo szczęśliwy, że wracam do mojej żony i córek - mówił na scenie Eli Szarabi, dodając jednak, że nie jest pewny, co się z nimi stało. O tragicznym losie kobiety i dwóch nastolatek dowiedział się dopiero później od izraelskiego żołnierza.

Przytuliły się przed śmiercią

Szarabi rozmawiał zdalnie w dniu uwolnienia go przez Hamas ze swoimi teściami, pochodzącymi z Wielkiej Brytanii Gill i Petem Brisley. Małżeństwo oglądało wcześniej jego uwolnienie podczas transmisji na żywo. - Siedziałam, tuląc misia Lianne (zabitej córki - red.). Chyba go zmoczyłam (łzami - red.). Przypomniało nam się to, co straciliśmy - zrelacjonowała Gill Brisley w rozmowie z BBC.