Świat
|

Uwięzieni w "piekle". Jak mieszkania stały się pułapką

Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: CNN
W tym przypadku wszystko poszło nie tak. Alarmy przeciwpożarowe nie zadziałały, więc ludzie o zagrożeniu dowiedzieli się za późno. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenił się na kolejne kondygnacje po siatce rozpiętej na bambusowych rusztowaniach. Do tego okna były zasłonięte piankowymi płytami. Wieżowce w Hongkongu stały się pułapką. Media piszą wręcz o "piekle". Odtwarzamy, jak do niego doszło.
Kluczowe fakty:
  • Niszczycielski pożar wybuchł na osiedlu mieszkaniowych Wang Fuk Court w dzielnicy Tai Po w Hongkongu. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko i objął aż siedem z ośmiu budynków kompleksu.
  • Zginęło co najmniej 128 osób, ale liczba ta wciąż rośnie. Około 150 osób oficjalnie uznaje się za zaginione.
  • Jak doszło do pożaru? Badają śledczy. Pierwsze podejrzenia padły na firmę Prestige Construction & Engineering, która właśnie remontowała budynki. Zatrzymywane są kolejne osoby.

Na zdjęciach sprzed pożaru dobrze widać, w jaki sposób remontowane wieżowce Wang Fuk Court zostały obudowane bambusowym rusztowaniem i zieloną siatką. Bambus - tani, łatwo dostępny, elastyczny i często wiązany nylonowymi sznurkami – od dawna jest materiałem wybieranym do budowy rusztowań wielu drapaczy chmur w Hongkongu - zauważa agencja Reuters.

Wang Fuk Court w dzielnicy Tai Po
Wang Fuk Court w dzielnicy Tai Po
Źródło: Reuters

W oknach umieszczono z kolei płyty z łatwopalnej pianki polistyrenowej, które prawdopodobnie miała chronić mieszkania przed pyłem remontowym. To także powszechnie stosowane rozwiązanie w Hongkongu. Jednak przy kontakcie z ogniem płyty wydzielają też gęsty i toksyczny dym. Dodatkowo płyty ograniczały też widoczność z okien, co mogło opóźnić reakcję, a co za tym idzie - ewakuację mieszkańców z wyższych pięter.

Tak wyglądały mieszkania od środka. Nie widać, co się dzieje na zewnątrz:

Wang Fuk Court w dzielnicy Tai Po
Wang Fuk Court w dzielnicy Tai Po
Źródło: Reuters

Niektórzy mieszkańcy zgłosili, że ich alarmy przeciwpożarowe nie zadziałały. 72-letnia Chan w momencie zdarzenia była sama w domu, o pożarze dowiedziała się, dopiero gdy zadzwoniła do niej córka, która podróżowała po Korei Południowej - relacjonowała kobieta w rozmowie z BBC. Dodała, że "martwiła się już od miesięcy, ponieważ po rozpoczęciu prac konserwacyjnych często czuła zapach spalenizny".

Konstrukcja rusztowania już po wybuchu pożaru:

Pożar na osiedlu mieszkaniowych Wang Fuk Court
Pożar na osiedlu mieszkaniowych Wang Fuk Court
Źródło: Reuters

Poniżej rekonstruujemy, jak rozwijał się pożar wieżowców w Hongkongu godzina po godzinie.

Sześć minut, siatka i wiatr. "Dzwoniła, powiedziała, że zaraz zemdleje"

Pożar wybuchł w budynku Wang Cheong House. Według wpisu w mediach społecznościowych sześć minut później ogień rozprzestrzenił się na inne piętra - podała BBC. Następnie przeszedł na pobliskie wieżowce: Wang Tai i Wang Shing.

Pożar wybuchł w budynku Wang Cheong House
Pożar wybuchł w budynku Wang Cheong House
Źródło: Reuters

Cztery godziny po pojawieniu się ognia w płomieniach stało już siedem budynków. W akcję gaśniczą zaangażowano łącznie ponad 1200 strażaków.

Wokół wieżowców unosiły się kłęby ciemnego dymu, karmionego przez płonące materiały budowlane.

Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: Reuters

A co z mieszkańcami? W środę udało się ewakuować z osiedla ponad 1000 osób. Część z nich miała trafić do specjalnie utworzonych punktów, pozostali obserwowali pożar z oddalonych od miejsca ulic miasta. Świat obiegły dramatyczne zdjęcia.

Pożar spowodował tragedię tysięcy osób
Pożar spowodował tragedię tysięcy osób
Źródło: Tyrone Siu / Reuters / Forum

Służby dostały wiele zgłoszeń od uwięzionych w mieszkaniach. Dostęp do nich okazał się trudny. Chung (45 lat) i jego brat spędzili całą środę na ulicy, dziesiątki razy pytając strażaków o najnowsze informacje. W jednym z wieżowców została żona mężczyzny. Przez cały ten czas, jak powiedział BBC, nieustannie do siebie dzwonili, zaniepokojeni i przestraszeni. Powiedziała mu, że zaraz zemdleje, bo dym stawał się coraz gęstszy. - Prawdopodobnie zemdlała – powiedział później Chung, z oczami zaczerwienionymi od łez. - Nie śmiem do niej więcej dzwonić - dodał.

Inna mieszkanka, cytowana przez Reutersa, powiedziała, że wśród osób zaginionych jest żona jej przyjaciela. - Racjonalnie myśląc, nie ma nadziei - stwierdziła. - Ale ciała nadal muszą zostać odnalezione, prawda? - dodała

O godzinie 18.22 czasu lokalnego władze uznały, że pożar ma piąty stopień zagrożenia – najpoważniejszą kategorię.

Pożar wieżowców w Hongkongu w środę wieczorem
Pożar wieżowców w Hongkongu w środę wieczorem
Źródło: Vernon Yuen/Nexpher Images Hong Kong/PAP/IMAGO

- Myśleliśmy, że ogień zgaśnie, gdy cała siatka spłonie – mówiła jedna z mieszkanek osiedla w rozmowie z BBC. - Ale zapalone odłamki rozprzestrzeniły się z powodu silnego wiatru, a od czasu do czasu słychać było eksplozje - dodała. - Nie mogliśmy nic zrobić – kontynuowała łamiącym głosem. - Razem patrzyliśmy, jak nasze domy płoną - podkreśliła.

Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: CNN

Zapadł zmrok, a budynki wciąż paliły się niczym pochodnie.

Pożar wieżowców w Hongkongu. Noc ze środy na czwartek
Pożar wieżowców w Hongkongu. Noc ze środy na czwartek
Źródło: Reuters

Strażacy całą noc ze środy na czwartek kontynuowali walkę z pożarem.

Akcja gaśnicza pożaru wieżowców w nocy ze środy na czwartek
Akcja gaśnicza pożaru wieżowców w nocy ze środy na czwartek
Źródło: PAP/EPA/LEUNG MAN HEI

Przez cały czas nad dzielnicą unosiły się kłęby dymu, a pożar można było obserwować ze znacznej odległości.

Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: EPA

Ten film poklatkowy pokazuje, jak przebiegał pożar:

Przebieg pożaru w Hongkongu
Przebieg pożaru w Hongkongu
Źródło: Reuters

Skalę tragedii pokazują też nagrania z przebiegu akcji gaśniczej. Widać na nich, jak ogień piął się do góry po bambusowym rusztowaniu i zielonej siatce. Uwagę zwracają też ciemne kłęby dymu z topiących się płyt w oknach.

Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu uchwycony kamerą świadka zdarzenia
Źródło: Reuters

W czwartkowy poranek nad zgliszczami budynków wciąż unosił się dym.

Skutki pożaru w Hongkongu w czwartek rano
Skutki pożaru w Hongkongu w czwartek rano
Źródło: LEUNG MAN HEI/PAP/EPA

Zgliszcza i kwiaty

Ponad 16 godzin po wybuchu pożaru ekstremalnie wysokie temperatury wewnątrz budynków nadal utrudniały ratownikom dotarcie do uwięzionych osób. Według analizy danych rządowych przeprowadzonej przez Midland Realty (jedna z największych firm zajmujących się obrotem nieruchomości w Hongkongu - red.) ponad jedna trzecia mieszkańców Wang Fuk Court ma więcej niż 65 lat. 

Budynki pod koniec pożaru przedstawiały bardzo przygnębiający widok. Resztki spalonej konstrukcji rusztowania, które jeszcze nie spadły, zwisały wzdłuż elewacji. Po zielonej siatce, która wcześniej w całości pokrywała bloki, nie było już praktycznie śladu.

Skutki pożaru w Hongkongu w czwartek rano
Skutki pożaru w Hongkongu w czwartek rano
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP

Poranne komunikaty mówiły o co najmniej 44 ofiarach śmiertelnych, ale liczba ta rosła z każdą kolejną godziną akcji ratowniczo-gaśniczej. Wieczorem służby poinformowały, że nie żyją co najmniej 94 osoby.

Pożar wieżowców w Hongkongu
Pożar wieżowców w Hongkongu
Źródło: LEUNG MAN HEI/EPA/PAP

W czwartek strażakom udało się w dużej mierze ugasić ogień, co umożliwiło ratownikom wejście do dotąd niedostępnych pięter budynków. W nocy kontynuowano poszukiwania zaginionych.

Strażacy przeszukują kompleks wieżowców po śmiertelnym pożarze w Hongkongu
Strażacy przeszukują kompleks wieżowców po śmiertelnym pożarze w Hongkongu
Źródło: Reuters

Noc z czwartku na piątek wielu ewakuowanych spędziło w specjalnie wyznaczonych punktach, gdzie otrzymali nocleg i wyżywienie.

Noc w tymczasowych miejscach schronienia dla mieszkańców Wang Fuk Court
Noc w tymczasowych miejscach schronienia dla mieszkańców Wang Fuk Court
Źródło: EPA

Sekretarz do spraw bezpieczeństwa Chris Tang poinformował w piątek, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 128. Przekazał, że do tej pory zidentyfikowano 39 ze 128 ofiar.

Tego dnia zakończyła się akcja ratunkowa, ale policja podkreśla, że w trakcie przeszukiwania zwęglonych budynków mogą zostać odnalezione kolejne ciała.

W Hongkongu rozpoczęła się identyfikacja zwłok ofiar pożaru
W Hongkongu rozpoczęła się identyfikacja zwłok ofiar pożaru
Źródło: Reuters

W piątek na miejscu tragedii mieszkańcy Hongkongu składali kwiaty dla upamiętnienia ofiar pożaru.

Mieszkańcy Hongkongu składają kwiaty w miejscu pożaru
Mieszkańcy Hongkongu składają kwiaty w miejscu pożaru
Źródło: Reuters

Media zwracają uwagę, że to najtragiczniejszy pożar w Hongkongu od 1948 roku, a zarazem największa tego typu katastrofa od czasu przekazania miasta Chinom w 1997 roku. Jest to jedna z najgęściej zaludnionych metropolii świata, w której znajduje się bardzo wiele mieszkalnych drapaczy chmur. Dzielnica Tai Po, gdzie doszło do pożaru, jest zamieszkana przez około 300 tysięcy osób.

- Mamy powody, by sądzić, że osoby odpowiedzialne w firmie (remontowej - red.) dopuściły się rażącego zaniedbania, które doprowadziło do tego wypadku i spowodowało niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia, skutkujące poważnymi ofiarami śmiertelnymi - oświadczyła Eileen Chung, komendant policji w Hongkongu. Zatrzymano już 11 osób.

Śledztwo trwa.

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta

Źródło: Reuters, CNN, BBC, NYT

Źródło zdjęcia głównego: CNN

Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
