Zderzenie samolotów na lotnisku. Na pokładzie kongresmeni

Samolot linii American Airlines zderzył się z innym samolotem tej samej linii na lotnisku Reagana w pobliżu Waszyngtonu - poinformowała w czwartek Federalna Administracja Lotnictwa. Na pokładzie jednego z samolotów było co najmniej trzech członków Kongresu.

Samolot American Airlines zmierzający do Charleston w Karolinie Południowej, uderzył skrzydłem w samolot tej samej linii zmierzający na lotnisko Johna F. Kennedy'ego w Nowym Jorku, około 12:45 czasu lokalnego (18:45 czasu polskiego) - poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa. Do zdarzenia doszło na pasie startowym na lotnisku Reagana, niedaleko Waszyngtonu. Jak dodano w komunikacie, nikt nie został ranny.

Na pokładzie jednego z samolotów było co najmniej trzech członków Kongresu.

Dochodzenie i kontrole

Federalna Administracja Lotnictwa ma przeprowadzić dochodzenie w tej sprawie. Oba samoloty zostały wycofane w celu przeprowadzenia kontroli. Zniszczenia ograniczyły się do skrzydeł każdej z maszyn.

Pasażerowie zostali skierowani do samolotów zastępczych. Na pokładzie samolotu do Karoliny Południowej było 76 pasażerów i czterech członków załogi, a na pokładzie samolotu do Nowego Jorku 67 pasażerów i czterech członków załogi.

Lotnisko Reagana ma najbardziej ruchliwy pas startowy w USA. Od 29 stycznia, kiedy doszło do zderzenia między odrzutowcem regionalnym American Airlines a śmigłowcem wojskowym, w którym zginęło 67 osób, na lotnisku przeprowadzono intensywne kontrole. Federalna Administracja Lotnictwa ograniczyła też ruch śmigłowców w pobliżu lotniska.

Samolot pasażerski zderzył się z wojskowym śmigłowcem nad Waszyngtonem. Władze podają, że nikt nie przeżył Źródło: Marcin Wrona/Fakty TVN

W tym tygodniu Federacja poinformowała o utworzeniu nowego zespołu zarządzającego, który będzie nadzorował kontrolę ruchu lotniczego na lotnisku Reagana.