Dziś zaprzysiężenie Donalda Trumpa. Wydanie specjalne w TVN24, TVN24 BiS i TVN24 GO

"Legislacyjno-reformująca powódź" od pierwszego dnia urzędowania

Dziennikarz zwrócił uwagę, że Trump wraca do Białego Domu "z przekonaniem, że Amerykanie wybrali go w pełni świadomie, wiedząc, jak rządził przez cztery lata i wiedząc, jaki był podczas braku władzy, jak zabiegał o powrót do władzy, jak recenzował obecną władzę i co jej zarzuca". - On uzna, że przyznali mu rację, więc myślę, że może być co najmniej równie intensywnie, jak cztery lata temu, bo on będzie miał poczucie, że historia mu przyznała rację i obywatele przyznali mu rację, że Ameryka jednak wybrała jego wizję - stwierdził.