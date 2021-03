"Fałszywe tezy o sfałszowaniu i kradzieży" wyborów. Kolejny kongresmen pozwał Trumpa

"Fałszywe tezy o sfałszowaniu i kradzieży" wyborów prezydenckich

Wniosek, który trafił do sądu w piątek, głosi, że Trump, jego najstarszy syn Donald Trump Jr., prawnik Rudy Giuliani i inni zwolennicy byłego prezydenta wygłaszali "fałszywe i podżegające (do buntu) tezy o sfałszowaniu i kradzieży (wyborów prezydenckich)", a atak na Kapitol, w którym zginęło pięć osób, był tego "bezpośrednią i przewidywalną konsekwencją".

Inny demokrata również złożył pozew

Oczekuje się, że jeśli dojdzie do procesu w sprawie tych dwóch pozwów, mogą zostać ujawnione szczegóły i dowody, które nie wyszły na światło dzienne w trakcie procedury impeachmentu w Senacie. Trump może też zostać zmuszony do zeznawania pod przysięgą - podaje Reuters. Jak dodaje, prawnicy byłego prezydenta dotąd starali się nie dopuścić, by składał on zeznania w takiej formie, obawiając się, że zostanie następnie oskarżony o krzywoprzysięstwo.