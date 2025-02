Kowal: nie pierwszy raz amerykańska prezydentura zaczyna się od złudzenia

Większość amerykańskich prezydentur zaczynała się od jakiegoś złudzenia, że da się dogadać z autokratą na Kremlu. To nie pierwszy i nie ostatni raz - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal (KO). Komentował też głosowanie USA wspólnie z Rosją przeciwko ukraińskiej rezolucji na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.

Kowal: trzeba pozwolić nowej administracji USA, żeby wyzwoliła się z tych iluzji

Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal (KO), który jest w Kijowie, został zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN24, "jak bardzo szokujące" jest dla niego oraz Ukraińców to, że USA głosowały razem z Rosją.

Jak ocenił, "w historii już nie raz tak było - właściwie można powiedzieć, że większość amerykańskich prezydentur zaczynała się od jakiegoś złudzenia, że da się dogadać z autokratą na Kremlu". - To nie pierwszy i nie ostatni raz - dodał.

- Jeżeli ja mam jakąś rekomendację, to wciąż tę samą. Spokojnie przeczekać, pozwolić nowej amerykańskiej administracji, żeby się zorientowała, co się dzieje i wyzwoliła się z tych iluzji. Nie wchodzić w niepotrzebne polemiki, krzyki na Zachodzie - mówił Kowal.

- Skupmy się na tym, żeby mieć plan, żeby go realizować, żeby działać - zaapelował.

Kowal: skupmy się na tym, żeby nie dać Rosjanom satysfakcji

- Nie warto może skupiać się każdego dnia na kolejnych informacjach. Trzeba tutaj troszeczkę takiej strategicznej cierpliwości, która pozwoli nam ocenić to, co się dzieje w tych dniach, dopiero za miesiąc, dwa czy trzy, jak zobaczymy, co się naprawdę stało - ocenił Kowal. - Wolę nie komentować tych obietnic, planów - dodał.