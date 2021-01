Po zamieszkach w Waszyngtonie cztery osoby nie żyją. Jedna została postrzelona

Szef waszyngtońskiej policji Robert Contee poinformował o śmierci kolejnych trzech osób - dwóch mężczyzn i kobiety - w związku z środowymi zamieszkami na Kapitolu. Nie powiedział jednak dokładnie, co było przyczyną ich śmierci. Wcześniej poinformowano o śmierci kobiety postrzelonej podczas zamieszek wewnątrz Kongresu.

Demonstrujący zwolennicy prezydenta USA Donalda Trumpa wdarli się w środę do budynku Kapitolu, gdzie mieszczą się obie izby Kongresu. Trwające posiedzenie Kongresu, mające zatwierdzić głosowanie Kolegium Elektorów, w którym wygrał demokrata Joe Biden, zostało przerwane. Protestujący wbiegli do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej tej izby Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona.