Kobieta zasłabła w czasie wiecu. Trump poprosił o zagranie "Ave Maria"

Prezydent Donald Trump po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia nalotów na Iran wystąpił na wiecu politycznym. Wybrał do tego Hebron w stanie Kentucky. - Wiecie, nigdy nie należy mówić za wcześnie, że się wygrało - mówił do swoich zwolenników. - Nie chcemy wychodzić wcześniej, prawda? - zapytał retorycznie. - Musimy dokończyć robotę.

Celem wiecu Trumpa - pisze NBC News - miało być promowanie jego osiągnięć gospodarczych przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi i udzielenie wsparcia w prawyborach rywalowi kongresmena Thomasa Massiego, republikanina z Kentucky, który krytykuje obecnego prezydenta i jest współautorem rezolucji, by ograniczyć jego możliwości kontynuowania wojny.

Kobieta na hali zasłabła

Gdy Trump mówił o Massiem, jedna z uczestniczek wiecu zasłabła. Zebrani zaczęli podnosić ręce i wołać o pomoc. - Czy jest tu lekarz? - zapytał amerykański przywódca.

Kamera pokazująca scenę skierowała się w stronę widowni za plecami Trumpa. Na nagraniu z wydarzenia widać osoby wachlujące niewidoczną w kadrze osobę oraz ratowników zmierzających w stronę trybuny. - Proszę się nie spieszyć - powiedział prezydent. - Nie spieszcie się. Mamy mnóstwo czasu. To wspaniali ludzie. Czekali tak długo. Godzinami. To wspaniali ludzie, prawda? Wszyscy mamy czas, prawda? Ratownicy są niesamowici - mówił, co wywołało wiwaty tłumu.

Trump prosi o zagranie "Ave Maria"

Donald Trump, który lubi uatrakcyjniać swoje wystąpienia utworami muzycznymi, i tym razem postanowił to zrobić. W czasie gdy kobiecie udzielana była pomoc medyczna, zwrócił się do zebranego tłumu: - Chcecie odtworzyć piosenkę? Myślicie, że ludzie z backstage'u mnie słuchają? A może by tak od razu "Ave Maria", jeśli słuchają? Bo będzie okej. "Ave Maria" Pavarottiego - zarządził.

Obsługa nie zdążyła jednak spełnić życzenia Trumpa, gdyż krótko po jego słowach kobieta wstała, uśmiechając się do prezydenta. - Wygląda świetnie! - stwierdził Trump.

Jak się okazało, pomocy uczestniczce wiecu udzielił obecny na miejscu dr Mehmet Oz, amerykański chirurg, który w administracji obecnego prezydenta odpowiada za programy ubezpieczeń zdrowotnych Medicaid i Medicare. - To doktor Oz, możecie uwierzyć? Doktor Oz! On jest takim dobrym doktorem! - mówił Trump, wywołując aplauz na hali.

Biały Dom w środę opublikował w serwisie X nagranie, na którym widać dr. Oza podczas wiecu w Kentucky. "Dr Oz natychmiast wkroczył do akcji wraz z naszymi wspaniałymi ratownikami, aby pomóc kobiecie na widowni, która potrzebowała pomocy medycznej podczas przemówienia prezydenta w Kentucky" - czytamy.

.@DrOzCMS immediately stepped in, along with our great first responders, to help a woman in the audience who suffered a medical episode during @POTUS's speech in Kentucky ❤️ pic.twitter.com/ORgwoYIHfM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 11, 2026 Rozwiń

Dr Oz był również obecny, gdy w listopadzie 2025 r. mężczyzna zasłabł w Gabinecie Owalnym podczas konferencji prasowej Donalda Trumpa.

