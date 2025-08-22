Logo strona główna
Świat

Tragiczny wypadek autokaru w stanie Nowy Jork. Wśród ofiar są dzieci

Wypadek w Pembroke w stanie Nowy Jork
Pembroke w stanie Nowy Jork
Źródło: Google Earth
W stanie Nowy Jork doszło w piątek do tragicznego wypadku autokaru turystycznego. Pojazd z ponad 50 osobami na pokładzie wypadł z drogi i wpadł rowu. Policja podała, że wśród wielu ofiar śmiertelnych są dzieci.

Do wypadku doszło na autostradzie międzystanowej I-90 w pobliżu miejscowości Pembroke, na wschód od Buffalo, gdy pełen ludzi autokar wracał do Nowego Jorku z wycieczki nad wodospad Niagara. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, autokar wypadł z drogi, zaczął dachować i wylądował w rowie przy drodze.

W momencie wypadki autobus jechał z dużą prędkością. W zdarzeniu nie uczestniczył żaden inny pojazd.

Wypadek w Pembroke w stanie Nowy Jork
Wypadek w Pembroke w stanie Nowy Jork
Źródło: Libby March/Associated Press/East News

Wiele ofiar

Policja stanowa informuje o wielu ofiarach śmiertelnych i wielu rannych. Na razie nie podano dokładnego bilansu ofiar. Służby podały, że wśród ofiar śmiertelnych są dzieci.

Służby wydobywają uwięzionych pasażerów z pojazdu i udzielają pomocy rannym. Część osób została wyrzucona z autokaru. Policja podejrzewa, że większość pasażerów nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa - donosi CNN.

Autokarem podróżowały 52 osoby, w tym kierowca, który przeżył wypadek. Wśród pasażerów byli głównie obywatele Indii, Chin i Filipin.

Na miejscu są śmigłowce, karetki i liczne jednostki policji. Autostrada jest zamknięta w obu kierunkach. Trwa śledztwo w sprawie przyczyn wypadku.

Autorka/Autor: momo/kab

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Libby March/Associated Press/East News

