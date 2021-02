Rodzina twierdzi, że 11-latek zmarł z wychłodzenia. Walczy o miliony odszkodowania

Stacja ABC News przypomina, że awaria, do której doszło w minionym tygodniu, pozostawiła ponad cztery miliony osób firm bez energii elektrycznej. Temperatura w niektórych częściach stanu spadła do około 15 - 17 stopni Celsjusza poniżej zera. W zeszłym tygodniu w Teksasie zmarło ponad 30 osób. Niektórzy z powodu zatrucia tlenkiem węgla, ponieważ używali samochodów lub generatorów do ogrzewania.