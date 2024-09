Na autostradzie I-75 w stanie Kentucky w USA mężczyzna strzelał do przejeżdżających samochodów. Rannych zostało siedem osób. Trwa policyjna obława za domniemanym sprawcą: 32-letnim mężczyzną, który ma być uzbrojony i niebezpieczny.

Rzecznik stanowej policji podawał najpierw, że cztery do sześciu osób zostało postrzelonych. Doszło do "licznych ciężkich obrażeń, ale nie potwierdzono zgonów" - podała lokalna stacja telewizyjna WYMT. Później policja przekazała, że rannych zostało łącznie siedem osób, ale nie wszystkie z nich bezpośrednio w wyniku postrzału.

Według biura szeryfa hrabstwa Laurel domniemanym sprawcą jest 32-letni mężczyzna. Nie został on jeszcze ujęty. Do okolicznych mieszkańców zaapelowano o pozostanie w domach. Napastnika uznano za uzbrojonego i niebezpiecznego.

Przemoc z użyciem broni to powszechne zjawisko w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest więcej sztuk broni palnej niż ludzi. Według stanu z 31 sierpnia, tylko w 2024 roku doszło tam do 432 masowych strzelanin. Zginęło 527 osób, a 1755 zostało rannych. Masowa strzelanina to w USA cztery lub więcej osób zabitych z broni palnej w miejscu publicznym, ich sprawcy nie są uwzględniani.