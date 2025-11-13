Logo strona główna
Świat

Szef Pentagonu ogłasza operację "Południowa Włócznia"

Pete Hegseth
Pete Hegseth w kwaterze głównej NATO
Źródło: Reuters
Ogłaszam dziś operację Południowa Włócznia – poinformował w czwartek szef departamentu wojny USA Pete Hegseth. Celem operacji - jak przekazał - ma być walka z "narkoterrorystami".

"Prezydent Trump nakazał działania i departament wojny je realizuje" - napisał szef Pentagonu Pete Hegseth w serwisie X. "Ogłaszam dziś operację POŁUDNIOWA WŁÓCZNIA" - oznajmił.

"Misja, prowadzona przez Wspólną Grupę Zadaniową Południowa Włócznia i Dowództwo Południowe, ma na celu obronę naszej ojczyzny, usunięcie narkoterrorystów z naszej półkuli i ochronę naszej ojczyzny przed narkotykami, które zabijają naszych ludzi. Półkula zachodnia to sąsiedztwo Ameryki - i będziemy ją chronić" - dodał Hegseth.

Obszar odpowiedzialności Dowództwa Południowego rozciąga się na wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej poza Meksykiem.

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

USANarkotykiPete HegsethPentagon
