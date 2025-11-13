Szef Pentagonu ogłasza operację "Południowa Włócznia"

Pete Hegseth w kwaterze głównej NATO Źródło: Reuters

"Prezydent Trump nakazał działania i departament wojny je realizuje" - napisał szef Pentagonu Pete Hegseth w serwisie X. "Ogłaszam dziś operację POŁUDNIOWA WŁÓCZNIA" - oznajmił.

President Trump ordered action — and the Department of War is delivering.



Today, I’m announcing Operation SOUTHERN SPEAR.



Led by Joint Task Force Southern Spear and @SOUTHCOM, this mission defends our Homeland, removes narco-terrorists from our Hemisphere, and secures our… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 13, 2025 Rozwiń Źródło: X

"Misja, prowadzona przez Wspólną Grupę Zadaniową Południowa Włócznia i Dowództwo Południowe, ma na celu obronę naszej ojczyzny, usunięcie narkoterrorystów z naszej półkuli i ochronę naszej ojczyzny przed narkotykami, które zabijają naszych ludzi. Półkula zachodnia to sąsiedztwo Ameryki - i będziemy ją chronić" - dodał Hegseth.

Obszar odpowiedzialności Dowództwa Południowego rozciąga się na wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej poza Meksykiem.

