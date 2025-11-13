Szef Pentagonu ogłasza operację "Południowa Włócznia"

"Prezydent Trump nakazał działania i departament wojny je realizuje" - napisał szef Pentagonu Pete Hegseth w serwisie X. "Ogłaszam dziś operację POŁUDNIOWA WŁÓCZNIA" - oznajmił.
"Misja, prowadzona przez Wspólną Grupę Zadaniową Południowa Włócznia i Dowództwo Południowe, ma na celu obronę naszej ojczyzny, usunięcie narkoterrorystów z naszej półkuli i ochronę naszej ojczyzny przed narkotykami, które zabijają naszych ludzi. Półkula zachodnia to sąsiedztwo Ameryki - i będziemy ją chronić" - dodał Hegseth.
Obszar odpowiedzialności Dowództwa Południowego rozciąga się na wszystkie państwa Ameryki Łacińskiej poza Meksykiem.
Autorka/Autor: asty/kg
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL