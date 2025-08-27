Strzelanina w katolickiej szkole. Nie żyją trzy osoby

CNN STRZELANINA

Do ataku doszło w katolickiej szkole podstawowej znajdującej się przy kościele Zwiastowania Pańskiego w Minneapolis. W poniedziałek uczniowie wrócili tam po wakacyjnej przerwie. Według lokalnych mediów tragedia wydarzyła się, gdy dzieci uczestniczyły w porannej mszy.

Atak potwierdziła szefowa amerykańskiego resortu bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem. Szef policji w Minnneapolis poinformował, że zginęła dwójka dzieci, w wieku 8 i 10 lat. Rannych zostało 17 osób, w tym 14 dzieci. Dwójka z nich jest w stanie krytycznym.

Sprawca popełnił samobójstwo. Wiadomo, że miał około 20 lat. Miał strzelać z zewnątrz, przez okna kościoła.

Jak podaje Reuters, placówka do której uczęszcza 395 uczniów, znajduje się w dzielnicy mieszkalnej w południowo-wschodniej części największego miasta Minnesoty.

Trump: Biały Dom będzie monitorować sytuację

O tragicznym zdarzeniu został poinformowany prezydent USA Donald Trump. "FBI szybko zareagowało i jest na miejscu. Biały Dom będzie nadal monitorować tę straszną sytuację" - napisał w swoim serwisie Truth Social. Amerykański prezydent poprosił też o modlitwę za ofiary strzelaniny.

Szefowa resortu bezpieczeństwa przekazała, że departament jest w kontakcie z lokalnymi władzami i monitoruje sytuację.

Według policji od wtorkowego popołudnia w tym mieście doszło wcześniej do trzech strzelanin, w których łącznie zginęły trzy osoby, a siedem zostało rannych.

