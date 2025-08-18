Zełenski: ta kwestia zostaje między mną i Putinem

Oglądaj wydanie specjalne w TVN24+ i TVN24.
Poniedziałkowe rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją.
Najpierw Trump rozmawiał osobno z Zełenskim, a później dołączyli do nich liderzy. Przy wspólnym stole zgodzili się co do ważności zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, a także wyrażali poparcie dla idei trójstronnego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.
Amerykański prezydent po poniedziałkowym spotkaniu rozmawiał telefonicznie z Putinem, a potem przekazał, że zaczyna przygotowania do trójstronnego spotkania z Zełenskim i Putinem.
Wydarzenia z Waszyngtonu relacjonowaliśmy w tvn24.pl:
