Zełenski: ta kwestia zostaje między mną i Putinem

Zełenski w Białym Domu
Trump: dzień pełen sukcesów, toczyły się ważne dyskusje
Źródło: Reuters
Zakończyły się rozmowy Wołodymyra Zełenskiego i europejskich liderów w Białym Domu. Donald Trump poinformował o przygotowaniach do trójstronnego spotkania z Władimirem Putinem. Potem głos zabrał kanclerz Niemiec, a po nim prezydent Ukrainy. Przedstawiamy wydarzenia w Białym Domu minuta po minucie.

Oglądaj wydanie specjalne w TVN24+ i TVN24.

Poniedziałkowe rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa w Białym Domu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i grupą przywódców krajów europejskich dotyczyły negocjacji pokojowych z Rosją.

Najpierw Trump rozmawiał osobno z Zełenskim, a później dołączyli do nich liderzy. Przy wspólnym stole zgodzili się co do ważności zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, a także wyrażali poparcie dla idei trójstronnego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.

Amerykański prezydent po poniedziałkowym spotkaniu rozmawiał telefonicznie z Putinem, a potem przekazał, że zaczyna przygotowania do trójstronnego spotkania z Zełenskim i Putinem.

Wydarzenia z Waszyngtonu relacjonowaliśmy w tvn24.pl:

Autorka/Autor: akr/akw/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

USAWołodymyr ZełenskiDonald TrumpEuropaWojna w UkrainieAtak Rosji na UkrainęKonflikty zbrojne Rosji
