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Świat

"Pomogli Trumpowi wrócić do Białego Domu. Teraz zwracają się przeciwko niemu". Nowy sondaż

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Prezydent USA Donald Trump
Trump odrzucił propozycję Iranu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
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Latynoscy wyborcy odwracają się od Donalda Trumpa - wynika z nowego sondażu dla NBC News/Telemundo. Obecnie tylko 27 procent z tej grupy deklaruje swoje poparcie dla prezydenta. Tymczasem w ostatnich wyborach prezydenckich Trump zdobył wśród nich 48 procent głosów.

"Latynoscy wyborcy pomogli Donaldowi Trumpowi wrócić do Białego Domu. Teraz odwracają się od niego" - pisze portal NBC News podsumowując opublikowany w niedzielę sondaż dla NBC News/Telemundo. Jak zauważa zmiana ta daje demokratom ogromną szansę w zbliżających się wyborach, których wynik "może zależeć od stanów i okręgów z dużą populacją Latynosów".

Z nowego sondażu wynika, że obecnie poparcie dla Donalda Trumpa wśród latynoskich wyborców wynosi 27 proc., podczas gdy brak poparcia deklaruje 69 proc. badanych. Kiedy respondentów poproszono o określenie emocji względem prezydenta odsetek ten wyglądał niemal identycznie - 67 proc. oceniło, że są to emocje negatywne (60 proc. - "bardzo negatywne", 7 proc. - "raczej negatywne"), a 28 proc. deklaruje, że są pozytywne (22 proc. - "bardzo pozytywne", 6 proc. - "raczej pozytywne").

To wyraźna zmiana nastrojów w porównaniu z sondażem przeprowadzonym na kilka tygodni przed ostatnimi wyborami prezydenckimi. We wrześniu 2024 roku pozytywne emocje względem Trumpa deklarowało 32 proc. pytanych, a negatywne - 55 proc.

Latynoscy wyborcy odwracają się od Trumpa

Zjawisko odwracania się społeczności latynoskiej od prezydenta analizuje hiszpański dziennik "El Pais". Przypomina, że w wyborach prezydenckich z 2016 roku na Trumpa zagłosowało 28 proc. Latynosów, a w 2024 roku - 48 proc. Gazeta tłumaczy ten odsetek obietnicą Trumpa zapewnienia porządku w kwestii imigracji i tego, że ścigane będą tylko osoby z przeszłością kryminalną, a także zobowiązaniem do obniżenia kosztów życia. "Rzeczywistość jego drugiej kadencji prezydenckiej okazała się całkowitym przeciwieństwem tych obietnic" - podkreślono w komentarzu.

Jednocześnie, jak wynika z sondażu dla NBC News, coraz więcej Latynosów deklaruje negatywne emocje także względem Partii Republikańskiej. Obecnie 62 proc. z nich ma negatywne odczucia o republikanach (46 proc. w 2024 roku), a 27 proc. pozytywne (29 proc. dwa lata temu). Znacząco zmalała liczba osób oceniających ten stosunek za neutralny. Obecnie odsetek negatywnych opinii jest najwyższy od 2016 roku.

Emocje względem Partii Demokratycznej rozkładają się zaś niemal po równo - obecnie to 41 proc. wskazań pozytywnych i 42 proc. negatywnych (przed dwoma laty było to po równo 38 proc.). Ankietowani częściej uważają, że to właśnie demokraci lepiej radzą sobie z takimi kwestiami, jak gospodarka, imigracja, koszty życia czy opieka zdrowotna. Większość z nich (59 proc.) chciałaby też, żeby demokraci kontrolowali Kongres po listopadowych wyborach midterms, podczas gdy 35 proc. preferowałoby republikanów.

"Jeśli obecne tendencje się utrzymają, wyborcy pochodzenia latynoskiego staną się czołową siłą w ponownym zdobyciu Kongresu przez Demokratów. Trump dał im mnóstwo powodów, by czuli się zdradzeni" - komentuje sytuację "EL Pais".

Co najbardziej niepokoi latynoskich wyborców?

NBC News zauważa, że Latynosów, podobnie jak resztę wyborców w USA, najbardziej niepokoi obecnie sytuacja gospodarcza, w tym wysokie ceny i inflacja. Niemal trzy czwarte pytanych (74 proc.) nie jest zadowolonych z tego, jak administracja Trumpa prowadzi politykę ekonomiczną, a 78 proc. nie podoba się, jak reaguje się na problem wysokich kosztów życia. Kolejną niepokojącą ich kwestią jest polityka imigracyjna - 69 proc. jej nie pochwala (30 proc. jest "za").

W ostatnim czasie ogólne poparcie dla Donalda Trumpa w USA spadło do najniższego poziomu w jego politycznej karierze i wynosi 32 procent. Jego popularność zaczęła spadać po rozpoczęciu wojny z Iranem. Konflikt doprowadził do gwałtownego wzrostu cen paliw, co obciąża również amerykańskie gospodarstwa domowe.

Sondaż dla NBC News przeprowadzono na grupie 800 zarejestrowanych latynoskich wyborców w dniach 21-28 września.

Redagował AM

Źródło: NBC News, "El Pais", tvn24.pl
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Tagi:
USADonald TrumpSondaże
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