Planował zamach na George'a W. Busha. FBI udaremniło spisek

Według źródeł FBI Shihab chciał sam wziąć udział w zamachu i "nie przejmował się tym, czy zginie, bo byłby dumny z uczestnictwa w morderstwie byłego prezydenta Busha". Irakijczyk rzekomo udał się (w kolejnych miesiącach) na rozeznanie do posiadłości Busha w Dallas, a także do Instytutu George'a W. Busha, gdzie robił zdjęcia i filmował otoczenie.

Jeszcze więcej na sumieniu

W opublikowanych we wtorek dokumentach sądowych znaleźć można też zapisy o tym, że Shihab mówił o przewożeniu przez siebie bomb w Iraku oraz o swoich powiązaniach z przywódcą Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadim, zabitym przez Amerykanów w 2019 roku. Shihab planował ponadto pozyskać broń, mundury i odznaki amerykańskich służb oraz wykorzystać punkt sprzedaży samochodów w Columbus w stanie Ohio do transferu pieniędzy z USA do Państwa Islamskiego. Międzynarodowa grupa Al-Raed (arab. piorun), która miała dokonać zamachu i do której rzekomo przynależał, nie była z Państwem Islamskim powiązana, ale Shihab liczył na jego aprobatę i pomoc.