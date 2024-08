Decyzją sądu w Kentucky 39-letni Jesse Kipf został skazany na ponad sześć lat pozbawienia wolności. Amerykanin włamał się do stanowego rejestru zgonów, by upozorować swoją śmierć i uniknąć płacenia alimentów. Po pokonaniu zabezpieczeń systemu wykradł z niego też dane innych osób, na których później próbował zarobić w sieci.

Sąd w Kentucky skazał we wtorek 39-letniego Jesse'a Kipfa na 6 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności w związku z serią oszust komputerowych i kradzieżą danych, jakich dopuścił się mężczyzna. Amerykanin włamał się m.in. do rejestru zgonów stanu Hawaje, gdzie podszył się pod osobę odpowiedzialną za wystawianie aktów zgonu i utworzył dokumentację poświadczającą własną rzekomą śmierć - opisuje "The Guardian".