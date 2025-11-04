Louisville w stanie Kentucky

Samolot UPS nr 2976 rozbił się tuż po godzinie 17 czasu lokalnego - wynika z oświadczenia Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), która wraz z Narodową Radą Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy.

Celem samolotu było międzynarodowe lotnisko w Honolulu na Hawajach.

Louisville - katastrofa samolotu Źródło: Reuters

Na pokładzie samolotu były trzy osoby - przekazała firma UPS. Na ten moment nie można potwierdzić informacji o rannych lub zabitych - dodano w komunikacie.

Departament policji metropolitarnej Louisville i inne agencje reagują na zgłoszenie o katastrofie samolotu - poinformowała policja we wpisie na platformie X.

LMPD and multiple other agencies are responding to reports of a plan crash near Fern Valley and Grade Lane. Grade lane will be closed indefinitely between Stooges and Crittenden. Injuries reported. pic.twitter.com/QB7YaWscat — LMPD (@LMPD) November 4, 2025 Rozwiń Źródło: X

Na zdjęciach z miejsca wypadku widać unoszący się nad lotniskiem ciemny dym.

Międzynarodowy port lotniczy w Louisville to światowy węzeł lotniczy firmy UPS, gdzie pracuje ponad 12 tysięcy pracowników spółki.

Policja dodała, że we wszystkich lokalizacjach w promieniu 8 kilometrów od lotniska wydano nakaz pozostania w domach.

