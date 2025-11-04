Logo strona główna
Świat

Samolot transportowy rozbił się w pobliżu lotniska w Louisville

Louisville - katastrofa samolotu
Louisville w stanie Kentucky
Samolot firmy transportowej UPS rozbił się krótko po starcie w pobliżu lotniska w Louisville w amerykańskim stanie Kentucky - przekazała stacja CNN. Na pokładzie samolotu były trzy osoby - poinformowała firma UPS.

Samolot UPS nr 2976 rozbił się tuż po godzinie 17 czasu lokalnego - wynika z oświadczenia Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), która wraz z Narodową Radą Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy.

Celem samolotu było międzynarodowe lotnisko w Honolulu na Hawajach.

Louisville - katastrofa samolotu
Louisville - katastrofa samolotu
Źródło: Reuters

Na pokładzie samolotu były trzy osoby - przekazała firma UPS. Na ten moment nie można potwierdzić informacji o rannych lub zabitych - dodano w komunikacie. 

Departament policji metropolitarnej Louisville i inne agencje reagują na zgłoszenie o katastrofie samolotu - poinformowała policja we wpisie na platformie X.

Na zdjęciach z miejsca wypadku widać unoszący się nad lotniskiem ciemny dym.

Międzynarodowy port lotniczy w Louisville to światowy węzeł lotniczy firmy UPS, gdzie pracuje ponad 12 tysięcy pracowników spółki.

Policja dodała, że we wszystkich lokalizacjach w promieniu 8 kilometrów od lotniska wydano nakaz pozostania w domach.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty

Źródło: CNN

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

