Samolot UPS nr 2976 rozbił się tuż po godzinie 17 czasu lokalnego - wynika z oświadczenia Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA), która wraz z Narodową Radą Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy.
Celem samolotu było międzynarodowe lotnisko w Honolulu na Hawajach.
Na pokładzie samolotu były trzy osoby - przekazała firma UPS. Na ten moment nie można potwierdzić informacji o rannych lub zabitych - dodano w komunikacie.
Departament policji metropolitarnej Louisville i inne agencje reagują na zgłoszenie o katastrofie samolotu - poinformowała policja we wpisie na platformie X.
Na zdjęciach z miejsca wypadku widać unoszący się nad lotniskiem ciemny dym.
Międzynarodowy port lotniczy w Louisville to światowy węzeł lotniczy firmy UPS, gdzie pracuje ponad 12 tysięcy pracowników spółki.
Policja dodała, że we wszystkich lokalizacjach w promieniu 8 kilometrów od lotniska wydano nakaz pozostania w domach.
Autorka/Autor: asty
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: Reuters