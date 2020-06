"Możemy iść do pracy bez obawy, że zostaniemy zwolnieni za to, kim jesteśmy". Ważne orzeczenie sądu w USA

"Pracodawca, który zwalnia osobę tylko dlatego, że ta jest gejem lub transseksualistą, sprzeciwia się prawu" - orzekł w poniedziałek amerykański Sąd Najwyższy. Decyzja, za którą opowiedziała się większość sędziów, jest uważana za niezwykle ważną dla osób LGBT. Oznacza ona że do katalogu praw obywatelskich, który zakazuje dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe i religię, dołączono orientację seksualną i tożsamość płciową.

Sprawa, w której zapadło poniedziałkowe rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego USA, była rozpatrywana na posiedzeniu w październiku 2019 roku. Dotyczyła trzech osób, które skarżyły się, że zostały zwolnione z pracy ze względu na swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową. Historie dwójki z nich przywołuje ABC News. Pracownica zakładu pogrzebowego miała stracić posadę, gdy przyznała się do bycia osobą transseksualną, a instruktor skoków ze spadochronem - gdy ujawnił, że jest gejem.

Jak podaje Reuters, trzecią osobą, której dotyczyła sprawa, był Gerald Bostock, który stracił pracę koordynatora opieki społecznej nad dziećmi po dołączeniu do gejowskiej rekreacyjnej drużyny softballu. Mężczyzna po wysłuchaniu wyroku powiedział, że "nie ma słów, aby opisać, jak bardzo jest wzruszony". "Kiedy zostałem zwolniony siedem lat temu, byłem zdruzgotany" - cytuje Bostocka agencja Reutera. "Dziś możemy iść do pracy bez obawy, że zostaniemy zwolnieni za to, kim jesteśmy i kogo kochamy" - dodał.