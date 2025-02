Macron przerwał Trumpowi i poprawił jego słowa. "Żeby było jasne..."

Macron przerywa Trumpowi

- Nie. Właściwie, szczerze mówiąc, my zapłaciliśmy. Zapłaciliśmy 60 procent całkowitego zaangażowania (świata w pomoc Ukrainie - red.). Tak jak USA, to były pożyczki, dotacje i gwarancje. Przekazaliśmy realne pieniądze - mówił Macron.

Prezydent Francji tłumaczył również, na czym polega sytuacja z zamrożonymi rosyjskimi aktywami w Europie. - Żeby było jasne. Mamy 30 miliardów zamrożonych aktywów w Europie. Aktywów rosyjskich. Ale nie jest to zabezpieczenie pożyczki, ponieważ to nie jest nasza własność - podkreślił Macron. - (Pieniądze te - red.) zostały zamrożone. Jeżeli w końcu, w ramach negocjacji, które będziemy prowadzić z Rosją, będą gotowi nam to przekazać, to super. Na koniec dnia to będzie pożyczka. Rosja zapłaci za to - dodał Macron.